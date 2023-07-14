В корпорации сообщают об одном пострадавшем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Корпорация «Росатом» выступила с официальным заявлением после ЧП на Уральском электрохимическом комбинате, где утром 14 июля произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Сообщается, что один человек пострадал. Остальные цеха работают в обычном режиме
- В 09:13 по местному времени в закрытом помещении цеха № 53 Уральского электрохимического комбината произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 кубометр, - говорится в сообщении.
Кроме этого отмечается, что уровень радиационного фона составляет 0,17 мкЗв.
- Обедненный гексафторид урана - побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека, - добавили в корпорации «Росатом».
Ранее мэр Новоуральска призвал жителей не поддаваться панике. Напомним, что УЭХК - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана для АЭС и других ядерных энергетических установок.
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