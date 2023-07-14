Жителей Новоуральска попросили не поддаваться панике после ЧП с обедненным ураном на заводе

Разгерметизация баллона произошла на заводе утром 14 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На предприятии Уральский Электрохимический Комбинат, которое осуществляет обогащение урана, утром 14 июля произошла внештатная ситуация. Об этом сообщает пресс-служба завода.

В пятницу в 09:13 в цехе № 53 разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. Его объем составил один кубический метр. В результате аварии пострадали несколько сотрудников предприятия.

Пострадали несколько сотрудников предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды, - рассказывают в отделе по связям с общественностью комбината.

Сейчас эксперты устанавливают причины ЧП.

Жителей Новоуральска попросили не открывать окна и не выходить на улицу. Это базовые меры безопасности при таких ЧП. Ситуация под контролем руководства завода.

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