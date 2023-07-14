На уральском предприятии произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана

Ситуация носит локальный характер Фото: Алексей БУЛАТОВ

На предприятии Уральский Электрохимический Комбинат под Новоуральском произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Завод в составе «Росатома» занимается обогащением урана. Об инциденте сообщили в пресс-службе УЭК.

Ситуация произошла утром 14 июля в цехе №53. Объем взорвавшегося баллона составляет один кубический метр. При аварии пострадал один человек.

- Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды, - рассказывают в отделе по связям с общественностью комбината.

На данный момент эксперты занимаются изучением проблемы и пытаются понять причину произошедшего. А к жителям Новоуральска обратилась администрация города.

- Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует, - заявили в правительстве города.

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