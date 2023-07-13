На крестный ход в Екатеринбург едут люди со всей страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале продолжает держаться теплая летняя погода. Испепеляющая жара ушла из региона, в Свердловской области установились приятные и комфортные для прогулок температуры. При таких условиях побывать на мероприятиях под открытым небом особенно приятно. И пойти есть куда: в регионе состоятся два крупных события: фестиваль «Царские дни» в Екатеринбурге и День города в Каменске-Уральском. «КП-Екатеринбург» расскажет, куда сходить в Екатеринбурге и куда съездить в Свердловскую область 14, 15, 16 июля 2023 года.

Выходные в Екатеринбурге и Свердловской области 14, 15, 16 июля 2023: афиша, программа, мероприятия

14 июля

День города в Каменске-Уральском в 2023 году

День города и День металлурга отмечают жители Каменска-Уральского. Праздничные мероприятия продолжаются вторую неделю. В пятницу, 14 июля, пройдет главный концерт праздника.

В 20:00 начнется шоу с участием лучших творческих коллективов города Каменска-Уральского и кавер-группы из Екатеринбурга на площади Ленинского комсомола. На сцене выступят уроженцы Каменска-Уральского: оперная певица Гузелия Шахматова и баянист Максим Рахматуллин. Завершит программу кавер-группа из Екатеринбурга «Victory band».

В 22:50 начнется праздничный салют.

Концерт колокольных звонов у храма-колокольни «Большой Златоуст»

Во время концерта состоится торжественное вручение дипломов выпускникам Уральской школы звонарей.

В концерте примут участие:

– военный духовой оркестр Центрального военного округа под управлением главного дирижера сводного оркестра Центрального военного округа полковника Сергея Владиславовича Алеева;

– хор «Уральский формат» храма-колокольни «Большой Златоуст» под управлением Елены Петровны Потаповой;

– настоятель храма-колокольни «Большой Златоуст», иерей Виктор Явич – авторские стихи.

По окончании концерта состоится мастер-класс по колокольному звону для всех желающих.

Место: Екатеринбург, ул. 8 марта, 17А.

Дискотека «Танцевальный рай» в Екатеринбурге в 2023 году

В 23:00 в баре «Свобода» (ул. Черкасская, 12) начнется вечеринка «Танцевальный рай». Гости клуба вспомнят юность под хиты из 90-ых и 2000-ых.

Автобусная экскурсия-расследование «Романовы: тайна последних дней»

14 июля и 15 июля в 11:00 в Екатеринбурге пройдут автобусные экскурсии «Романовы: тайна последних дней». Участники экскурсии погрузятся в атмосферу начала 20 века, чтобы распутать тайны дела семьи последнего царя: кто и почему решил казнить их, смог ли кто-то спастись и почему событие держали в секрете.

- Первая часть экскурсии пройдет в Музее Бориса Ельцина. Мы узнаем о роли первого президента в поиске исторической правды в деле Романовых. После отправимся к тому месту, где стоял Ипатьевский дом, и поедем той же дорогой, по которой летом 1918 года везли за город жертв расстрела. Сделаем остановку на Ганиной Яме и узнаем, что произошло на заброшенном руднике в шахте № 7, после совершим ещё одну остановку, чтобы понять, почему названия Поросёнков лог и старая Коптяковская дорога зазвучали по всем новостным каналам в 1991 году. Закончим маршрут в Ельцин Центре, - сообщают представители Ельцин Центра.

V Детская парусная регата памяти святого Цесаревича Алексия в 2023 году

В 10:00 начнется первенство парусной регаты в классах яхт: «Оптимист», «Луч», «Кадет», «Штурман», «Двухмачтовая яхта» среди юношей и девушек.

Место: акватория Верх-Исетского водохранилища и водноспортивная база ЕМШ ДОСААФ, ул. Малый Конный полуостров, 15.

15 июля

Чемпионат и первенство Свердловской области по BMX-фристайлу в 2023 году

На площадке скейт-парка «RCC Extreme» в Екатеринбурге (ул. Большакова, 90/1) в субботу пройдет чемпионат и первенство Свердловской области по BMX- фристайлу. Все желающие смогут попробовать себя в дисциплинах: «самокат стрит», «самокат парк», «ВМХ стрит», «ВМХ парк» и «скейтборд стрит». В городских соревнованиях можно участвовать от 6 лет, в областных – от 12. Регистрация начнется прямо на площадке перед стартами. Соревнования начнутся в 10 часов утра.

Космический фестиваль «Космодень» в 2023 году

Юбилейный космический фестиваль Каменска-Уральского пройдет с размахом.

В 10:30 будет открыт мурал «Космонавт Павел Беляев» по ул. Беляева, 4а.

14:00 – официальное открытие фестиваля «Космодень» в парке «Космос»

14:15 – 15:15 – космолекция «Самодельный космос» от лидера лагерь космической подготовки для детей «Шумгам» из Санкт-Петербурга Никиты Попова. Дети совершат обзорную прогулку по Солнечной системе при помощи планшета, надуют макет Солнца из огромного шара и запустят его по парку, узнают про стратосферные запуски над нашей страной и отважного мышенавта Шума.

15:15 – 15:30 – мультфильмы «Лекс и Плу: космические таксисты»

15:30 – 16:15 – космолекция от опытного астронома-любителя и научный волонтер ИЦАЭ (Информационный центр по атомной энергии) Арины Андрюковой «Кометы: Инструкция по применению».

16:15 – 16:30 – мультфильмы «Лекс и Плу: космические таксисты»

16:30 – 17:45 – встреча и автограф-сессия с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым.

Сергей Кудь-Сверчков — российский лётчик-космонавт, герой Российской Федерации. Его первый и пока единственный полёт длился почти 185 суток – с октября 2020 по апрель 2021 года. Более 6 месяцев Сергей Владимирович выполнял задачи в качестве бортинженера экипажа Международной космической станции. 18 ноября 2020 года – осуществлял выход в открытый космос, который длился 6 часов 48 минут.

18:00 – 19:00 – читка рассказов Рэя Брэдбери «Космонавт» и «Ракета» актерами театра «Драма номер три»

19:00 – 19:30 – космические хиты на промышленных трубах от коллектива «Парни Саб трубы»

19:45 – 21:15 – игра «Мозгоквиз»

21:15 – 22:00 – кинотеатр под открытым небом у СК «Каменск-Арена», рядом с ул. Ленина, 7.

Также с 14:00 до 18:00 будут работать интерактивные зоны:

ТРЕНИРОВКИ С ЦПК - на мобильных тренажерах вместе со специалистами Центра подготовки космонавтов можно исследовать Землю и стыковаться с международной космической станцией.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ СО ШКОЛОЙ АСТРОНОМИИ KANTRSKRIP – будут показаны физико-химические опыты и научные эксперименты, готовиться крио-мороженое и газировку для ума и хорошего настроения.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВСЕЛЕННУЮ С УПКБ «ДЕТАЛЬ» - купольный планетарий и прогулка по Вселенной в 3D-очках.

МАСТЕР-КЛАССЫ С KIBERone – создание виртуальной карты космоса и прогулка я по просторам галактики.

ПРОГРАМИРОВАНИЕ С АЛГОРИТМИКОЙ И ЛИГОЙ РОБОТОВ ИГРЫ НАСТОЛЬНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ

ТВОРИМ С ВЫСТАВОЧНЫМ ЗАЛОМ - создание своими руками космических значков и сувениров.

ИССЛЕДУЕМ КОСМОС С БИБЛИОТЕКАМИ - технические мастер-классах и космические квесты от библиотек города.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ОТ СТС с космическими таксистами Лексом и Плу, рисование космических героев.

КОСМИЧЕСКОЕ ГТО - выполнение пробы Ромберга и проверка физподготовку с инструкторами фитнес-центра «Аквамарин».

С 14:00 до 18:00 – прыжки с парашютной вышки на площадке мототрассы стадиона «Юность», рядом с ул. Кадочникова, 10А. Вход на мототрассу - 200 рублей (дети до 12 лет - бесплатно). Прыжки с парашютом - 300 рублей.

Пейзаж с башней: прогулка по постсоветскому Екатеринбургу

Участники прогулки рассмотрят Екатеринбург с двух сторон – город девяностых и город современный. Участники встречаются у театра Эстрады и начинают свой путь.

«Мы пройдем маршрутом № 4 из путеводителя 1998 года от станции метро «Площадь 1905 года» до улицы Декабристов и обратно, мимо зданий комбината «Рубин» и цирка, Высшей партийной школы (ныне Уральский институт управления) и стадиона «Юность», самых известных магазинов Екатеринбурга. Поговорим о том, как развитие общественного транспорта и коммуникаций, падение СССР и капиталистическая экономика меняли пейзажи и функции зданий в этом районе, какие произведения монументального искусства напоминают о социализме, вспомним городские конфликты и споры вокруг застройки и архитектуры, с которыми мы столкнулись после девяностых», - рассказывают представители Ельцин Центра.

Прогулка начнется в 13:00, билет стоит 400 рублей.

Фестиваль «Konkretika Open-Air» в 2023 году

В «Теле-клубе» (ул. Карьерная, 16) 15 июля в 21:00 состоится большой рэп-фестиваль. На сцену поднимутся представители независимой рэп-сцены: Ак-47, Восточный округ, 9 грамм, VibeTGK, Murovei, Казян, Лёша Маэстро, Trezv, Erik Morales, Багз & Майк. Ведущие — MC Gipsy King & Bobeebo. В 3:30 выступит Dj Set Johny Bongzila.

Пешеходная экскурсия «Из слободы в сити»

«Улица Бориса Ельцина – часть квартала Екатеринбург-Сити, где расположены Ельцин Центр и самый высокий небоскреб Екатеринбурга, башня «Исеть». Сосуществование архитектуры трех веков в пространстве правобережного квартала служит яркой иллюстрацией к рассказу о том, кто здесь жил в разное время и чем занимался, как менялся город и в чем кроется природа того стремительного скачка, который на наших глазах совершает Екатеринбург ХХI века.

История этой улицы и всего квартала уходит корнями в ХVIII век, когда здесь — за пределами городской крепости — начала формироваться так называемая Ссыльная слобода. Квартал разночинцев и мастеровых, купцов и золотопромышленников в ХХ веке стал прибежищем как для старых большевиков и новой советской элиты, вселившихся в авангардные постройки, так и для простых людей, плотно заселивших превращенные в коммуналки деревянные особняки XIX века. А начавшее формироваться здесь в 1970-е годы место власти спустя 40 лет приняло соседство с постмодернистскими зданиями делового Сити», - рассказывают авторы экскурсии.

Экскурсия начнется от Ельцин Центра в 14:00. Стоит от 400 рублей.

Фестиваль гик-культуры «Yusagi Fest» в 2023 году

Участники крупного гик-фестиваля увидят выступления косплееров и cover dance команд в костюмах любимых героев, поучаствуют в мастер-классах и конкурсах, выиграют призы, а также смогут приобрести вещи на ярмарке.

Фестиваль пройдет в баре «Свобода» в субботу, 15 июля, в 17:00

Рок-экскурсия «Свердловский рок: легенды андеграунда»

От «Звезды» у Дворца молодежи начнется рок-экскурсия по местам, где писались песни «Эта музыка будет вечной», «А я похож на новый „Икарус“», «Вечно молодой». Участники экскурсии придут к ДК Свердлова, где с 1986 году был Свердловский рок-клуб.

«На экскурсии можно будет полистать фанатскую тетрадь, увидеть клуб, где репетировали «Наутилус Помпилиус». А звучащие из динамика песни панка-скомороха Букашкина, «Агаты Кристи», «Урфина Джюса» и других свердловских групп погрузят участники в атмосферу бунтарских 80-х», - рассказывают авторы экскурсии.

Билет стоит 500 рублей, прогулка начнется в 14:00.

Фестиваль окрошки в 2023 году

15 июля в 12:00 у ДК «Современник» начнется крупный фестиваль окрошки, который пройдет в Каменске-Уральском.

Готовится рекордное количество порций – 2200 тарелок окрошки. Гости смогут посетить мастер-класс по приготовлению окрошки. Участники праздника поучаствуют в розыгрыше призов, развлекутся на игровых площадках, сделают снимки в фотозонах. Также планируется концерт от творческих коллективов города и выступление кавер-группы «Полёт нормальный» (Екатеринбург).

Кубок России по мотокроссу среди женщин. Чемпионат России по мотокроссу на мотоциклах с коляской в 2023 году

Заезды состоятся 15 и 16 июля с 12:00 до 18:00 на стадионе «Юность». Каменск-Уральский увидит заезды мотоциклов с колясками – этап чемпионата России. Пройдет Кубок России среди женщин и чемпионат Свердловской области.

16 июля

Два крестных хода в честь фестиваля «Царские дни»

В 13:00 начнется крестный ход по пути прибытия святых Царственных страстотерпцев в Екатеринбург (от станции Шарташ (ул. Куйбышева, 149А) до Храма-Памятника на Крови (ул. Царская, 10) по маршруту: ж. д. станция Шарташ – ул. Куйбышева – ул. Восточная – ул. Челюскинцев – ул. Свердлова – ул. К. Либкнехта – ул. Царская.

С 23:30-2:00 – божественная литургия на площадь перед Храмом-Памятником на Крови. После 02:30 нанется традиционный крестный ход от Храма-Памятника на Крови до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме по маршруту: ул. Царская – ул. Толмачева – пр. Ленина – ул. Татищева – ул. Токарей – ул. Халтурина – ул. Техническая – ул. Решетская – Железнодорожный лесопарк – пос. Шувакиш – урочище Ганина Яма

По прибытии крестного хода – молебен святым Царственным страстотерпцам. Участников ждет полевая кухня.

Семейный костюмированный парад «Сказочная Русь»

Мероприятие запланировано в парке «Космос» (ул. Ленина, 5-7) Каменска-Уральского. В рамках детского фестиваля пройдет семейный костюмированный парад «Сказочная Русь». Гости фестиваля увидят героев русских народных сказок и сказок русских писателей.

В парке «Космос» будут работать интерактивные площадки, а для детей состоится игровая программа.

Эковоскресение в парке Маяковского в 2023 году

В парке Маяковского ждут эковоскресения. Оно начнется в 12:00 на площадке Саундпарка. Гостей ждут:

- лекторий по полезным сервисам и привычкам, которые помогут сделать жизнь в большом городе экологичнее;

- игры для детей;

- бесплатный мастер-класс по изготовлению экологичной бумаги для детей от 7 лет и взрослых

Спортивный праздник на лодочной станции Каменска-Уральского

С 11:00 до 15:00 на лыжно-лодочной базе «Металлист» в Каменске-Уральском будут работать спортивно-игровые площадки. Каменцев приглашают сдать ГТО, размяться на баскетбольных и волейбольных площадках. На акватории Исети продемонстрируют свое мастерство гребцы. Также запланированы показательные выступления по водно-моторному спорту.