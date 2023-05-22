Фестиваль "Царские дни" привлекают паломников со всей страны и из-за рубежа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль православной культуры «Царские дни» в 2023 году будет посвящен 105-летию мученической кончины императора Николая II и его близких. Появляются первые подробности того, каким будет фестиваль «Царские дни» в Екатеринбурге в 2023 году.

Царские дни - 2023 в Екатеринбурге: дата

Фестиваль православной культуры «Царские дни» в Екатеринбурге состоится с 11 по 21 июля 2023 года.

В 2021 году анонсировалось, что в мероприятиях фестиваля примет участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, но в 2023 году эти данные пока не подтвердились.

Царские дни 2023 году в Екатеринбурге: программа

В 2023 году в конкурсе для социально ориентированных некоммерческих организаций от мэрии Екатеринбурга победил проект тематического электронного и печатного путеводителя по маршруту «Святая (синяя) линия Екатеринбурга». В маршрут войдут городские объекты, связанные с Николаем Вторым во время его правления и подвигом его семьи. Маршрут превышает 6 километров и включает в себя 11 объектов. На прохождение пути потребуется 1,5 – 2 часа.

Крестный ход проходит ежегодно. Ночью паломники отправляются в путь и завершают его к утру. На 2023 год маршрут еще не утвержден, но в 2022 году он проходил по ул. Царская – ул. Толмачева – пр. Ленина – ул. Татищева – ул. Токарей – ул. Халтурина – ул. Техническая – ул. Решетская – Железнодорожный лесопарк – пос. Шувакиш – до монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

Паломники проходят пешком более 20 километров, вся дорога занимает около 5 часов. Их сопровождают волонтеры, сотрудники полиции и скорой помощи, а сотрудники ГИБДД перекрывают движение автотранспорта по ходу следования крестного хода.

Полноценная программа фестиваля пока не анонсирована. Информация на сайте обновляется.