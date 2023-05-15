День города Каменск-Уральский отмечает несколько дней подряд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День города-2023 в Каменске-Уральском мэрия готовит большую программу мероприятий. В феврале стало известно, когда власти планируют провести праздник в наступившем году. Это самый крупный массовый праздник в Каменске-Уральском и, как правило, отмечают его несколько дней подряд. Мы расскажем, куда сходить на День города-2023 в Каменске-Уральском.

День города-2023 в Каменске-Уральском: дата

В 2023 году жители Каменска-Уральского отмечают День города 15 и 16 июля.

День города-2023 в Каменске-Уральском: афиша, программа мероприятий

13 июля – Торжественное собрание, посвященное Дню города. Оно пройдет в Социально-культурном центре (ул. Ленина, д. 36)

15 июля – Фестиваль окрошки. Он будет организован на площади перед дворцом культуры «Современник» (ул. Лермонтова, 133).

15 июля – Космический фестиваль «Космодень». Праздник пройдет в поселке Трубник и парке «Космос» (ул. Ленина, д. 5-7)

15-16 июля – Мотокросс, кубок России среди женщин и чемпионат России на мотоциклах с колясками (ул. Кадочникова, д. 10А)

16 июля – Детский фестиваль «Карнавальчик на вырост». Мероприятие запланировано в парке «Космос» (ул. Ленина, 5-7).

16 июля – День плотины. Событие состоится на реке Каменка у улицы Карла Маркса.

Более подробная афиша, а также имена приглашенных музыкальных групп и артистов, будут опубликованы позже.