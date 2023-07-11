Вспышка менингита зафиксирована на складе Ozon и "Уралхиммаша" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вспышка менингита в Екатеринбурге не на шутку испугала уральцев. На прошлой неделе стало известно о том, что болезнь зафиксировали на одном из распределительных центров Ozon, два сотрудника погибли. А в выходные стало появились данные о том, что инфекция найдена у работников «Уралхиммаш». Какие есть симптомы у менингита, как его определить и лечить, какие прививки есть от менингита и как избежать заражения менингитом, интересует жителей Среднего Урала.

Менингит: признаки и симптомы

«КП-Екатеринбург» уже публиковала интервью с инфекционистом об особенностях этой болезни. Коварство этой инфекции заключается в том, что она очень часто протекает в стёртой (похожей на обычное ОРЗ. – Прим. Ред.) форме. Есть и такие пациенты, у которых нет никаких симптомов.

- Большая часть больных переносит менингококковую инфекцию в легкой или локализованной форме – в виде назофарингита, который напоминает обычное ОРЗ, - рассказал доцент кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Павел Кузнецов.

При попадании бактерии в носоглотку человек может почувствовать повышение температуры тела, интоксикацию, слабость, першение в горле, небольшой насморк и кашель. Такое состояние может продолжаться 3-5 дней. Уже на этом этапе человек может выздороветь.

Если инфекция попадает в кровь, то болезнь станет тяжелее, а 10-20 процентов таких случаев могут закончиться смертью. Менингококки поражают надпочечники – железы внутренней секреции, в которых синтезируются жизненно-важные гормоны. Менингококки могут достигнуть и мозговых оболочек, вызывая их тяжелое воспаление – менингит. В этом случае появляется резкая головная боль, светобоязнь, озноб, рвота и судороги.

Менингит у детей: опасные симптомы и признаки

Если заболел ребенок (а именно у детей чаще всего бывают тяжелые формы менингококковой инфекции), то родители часто даже могут назвать час начала болезни. Появляется резкая слабость, лихорадка, рвота, отказ от еды, иногда судороги. И практически сразу можно увидеть сыпь, которая за несколько часов становится багрово-синюшной.

Необходимо как можно быстрее вызывать скорую помощь.

Менингит: лечение

Лечить инфекцию нужно силами профессиональных врачей. Заболевшим выписывают серьезные антибиотики, лечение проходит в условиях стационара.

Предупредить болезнь можно с помощью прививки. Она не входит в календарь обязательных, а потому является платной. Бесплатно ее ставят контактным при вспышке заболевания, и тем, кто наиболее подвержен этой инфекции: дети до 5 лет, подростки и взрослые на гормонотерапии, больные ВИЧ-инфекцией, пожилые.

Менингит: вакцинация, прививки

- Менингококковая инфекция – это вакциноуправляемая инфекция, - подчеркивает кандидат медицинских наук Павел Кузнецов, - Между людьми происходит обмен микрофлорой, в том числе менингококками, и часть коллектива начинает болеть.

Поэтому врачи советуют поставить соответствующие прививки детям перед началом посещения детского сада, школы или института. Взрослым – при выходе в новый коллектив.

Сейчас вакцина от менингита есть во всех взрослых и детских поликлиниках Екатеринбурга. Она называется «Менактра». Она не входит в национальный календарь прививок, а потому является платной. Бесплатно «Менактру» ставят при вспышке инфекции контактным, а также людям, которые наиболее подвержены инфекции: детям до 5 лет, подросткам и взрослым на гормональной терапии, ВИЧ-инфицированным и пожилым людям.

Прививки получили более 900 работающих в распределительной центре ОЗОН и на предприятии «Уралхиммаш». Контактные проходят антибиотикопрофилактику. Управлением Роспотребнадзора организована ситуационная горячая линия для сотрудников ОЗОНа и «Уралхиммаша»: +79826905923 (в рабочее время).