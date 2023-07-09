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НовостиПроисшествия9 июля 2023 10:01

Количество случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге выросло до 15

Два человека из числа заболевших умерли
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Изначально заболевание стало распространяться среди работников распределительного центра Ozon

Изначально заболевание стало распространяться среди работников распределительного центра Ozon

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выявлены новые случаи менингококковой инфекции. В региональном Роспотребнадзоре рассказали о том, что заболевание обнаружили еще у пяти человек.

- Выявлены два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО «Уралхиммаш», - уточняют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Итого к 9 июля в Екатеринбурге зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции. Два заболевших уже умерли. Добавим, что о вспышке заболевания в распределительном центре Ozon стало известно к 5 июля. Сотрудники «Уралхиммаш» могли заразиться, когда жили в одном хостеле с работниками Ozon.