Количество случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге выросло до 15

Изначально заболевание стало распространяться среди работников распределительного центра Ozon Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выявлены новые случаи менингококковой инфекции. В региональном Роспотребнадзоре рассказали о том, что заболевание обнаружили еще у пяти человек.

- Выявлены два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО «Уралхиммаш», - уточняют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Итого к 9 июля в Екатеринбурге зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции. Два заболевших уже умерли. Добавим, что о вспышке заболевания в распределительном центре Ozon стало известно к 5 июля. Сотрудники «Уралхиммаш» могли заразиться, когда жили в одном хостеле с работниками Ozon.