У Анастасии остался муж и маленький сын Фото: соцсети

В Свердловской области завершились поиски 18-летней мамы двухлетнего мальчика Анастасии Евдокимовой. Тело девушки обнаружили в лесу. Жительница Артемовского пропала 21 июня.

Она жила в двухкомнатной квартире вместе с 22-летним мужем Владимиром. 18 июня пара поссорилась.

- Я приехал с вахты. Мы поссорились, и она ушла к друзьям, - рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» муж Анастасии Владимир Евдокимов. - До 21 июня она была на связи. В день пропажи она прислала последнее голосовое и с того момента по нынешний день больше не выходила на связь.

Труп девушки нашли у черемухи Фото: соцсети

В свою очередь мама Анастасии утверждала, что дочь поссорилась с мужем из-за денег.

- Настю постоянно не устраивало, что Вова мало зарабатывает. У них ссоры только из-за этого всегда были. В последнем голосовом дочка плакала и говорила зятю, что он отобрал у нее сына. Хотя это ведь она сама ушла из дома. Внук в это время просто оставался с Вовой, - рассказывает Оксана.

В ГУ МВД по Свердловской области области подтвердили факт смерти девушки. По данным пресс-секретаря главка Валерия Горелых, сегодня в поисковых мероприятиях было задействовано порядка 60 полицейских.

- Тело Анастасии обнаружил полицейский кинолог, капитан Алексей Коломеец и его верная помощница собака породы немецкая овчарка Элизабет. Девушка находилась у черемухи, внешние признаки криминала отсутствуют. В связи с этим обстоятельствам поисковые мероприятия прекращены. Искренние соболезнования родным и близким Анастасии, - отметил полковник Горелых.

Пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга пояснил, что представители СК провели осмотр места происшествия, согласно которому признаков противоправных действий в отношении женщины не имеется.

Напомним, что ранее мужа Анастасии проверяли на полиграфе.

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