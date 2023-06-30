Взрывом в сибирской тайге повалило тысячи деревьев Фото: из фондов МБУ «Эвенкийский краеведческий музей»

Ровно 115 лет назад - 30 июня 1908 года - жители Восточной Сибири могли наблюдать невероятное: охваченный пламенем крупный объект летел по небосводу с юго-востока на северо-запад. Затем он разорвался в глухой тайге. Взрыв по мощности был сравним со взрывом водородной бомбы.

На мощнейшую взрывную волну тогда среагировали сейсмографы по всей планете, а грохот было слышно за тысячу километров. То событие называют Тунгусским явлением (по названию местной реки Подкаменная Тунгуска, - Прим. Ред.), Тунгусским феноменом или же Тунгусским метеоритом. Такое разночтение не случайно. Ведь даже спустя век с лишним мы до конца не понимаем, что же тогда произошло на самом деле.

ГАЗЕТЧИКИ ПРИВРАЛИ

Версия о взрыве метеорита появилась спустя две недели - с подачи прессы. 115 лет назад газетчики делились с читателями удивительными подробностями. Дескать, метеорит упал не в тайге, а рядом с железной дорогой. Машинист проходившего рядом поезда немедленно остановил состав, и все пассажиры толпой ринулись к месту падения.

Вид на эпицентр взрыва с горы Фаррингтон Фото: предоставлено ГПЗ «Тунгусский»

- Осмотреть метеорит ближе не удалось, так как он был раскален, - писала «Сибирская жизнь» в 1908 году. – Впоследствии, когда он уже остыл, его осмотрели разные лица с разъезда и проезжавшие по дороге инженеры <…> По рассказам этих лиц, метеорит почти весь врезался в землю, торчит лишь его верхушка, он представляет каменную массу беловатого цвета, достигающую величины, будто бы шесть кубических сажен.

Никакого беловатого метеорита на самом деле найдено не было. Но опровергнуть ложную информацию на тот момент было некому. Ближайший к месту взрыва населенный пункт – село Ванавара. Оно находится в 60 км от места падения метеорита и в 732 километрах от Красноярска.

Не удивительно, что в 1908 году до места взрыва никто не добрался. Далеко, да еще и тайга. Лишь спустя 13 лет советский минералог Леонид Кулик отправился в экспедицию, чтобы найти метеорит.

Минералог Леонид Кулик в 1929 году. Он первым пытался найти Тунгусский метеорит Фото: из фондов МБУ «Эвенкийский краеведческий музей»

МЕТЕОРИТ ИСКАЛИ НЕ В ТОМ МЕСТЕ?

Вообще экспедиций к месту Тунгусского явления в XX веке было немало. Во время самой первой, в 1921-м, ученым удалось разве что собрать показания очевидцев. Позже, в 1927-м, исследователи нашли в тайге порушенный лес. А вот сам метеорит найден не был. Лишь крупицы минералов с потенциально космическим происхождением. Как же так?

- Не надо говорить «Тунгусский метеорит». Мы все-таки до сих пор не знаем его природу, - сходу поправляет нас в разговоре член Комитета по метеоритам РАН, профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский. – Правильнее говорить «Тунгусское явление». Это было вторжение некоего тела в атмосферу Земли с сопутствующими эффектами.

Минералог Леонид Кулик консультируется с коллегами в Красноярске перед очередной экспедицией. Снимок 1927 года Фото: из фондов МБУ «Эвенкийский краеведческий музей»

Один из эффектов – при взрыве повалило тысячи километров леса. Легли деревья так, что стволами своими указывали прямо на эпицентр взрыва. Казалось бы, ну вот он маркер – где искать. Почему же не нашли упавшее небесное тело? Оказывается, не все так просто. Взрыв произошел не на земле, а в небе, когда до поверхности оставалось больше десяти километров.

- Дело в том, что даже если бы это был метеорит, обыкновенная баллистика говорит, что искать надо не под точкой взрыва, а значительно дальше, - объясняет Виктор Гроховский. – А опыт последних малых метеоритов показывает, что на место, куда упадет метеорит, сильно влияют многие факторы. На большой высоте даже ветер может сносить фрагменты. Да и потом, Тунгусское явление произошло в 1908 году. Тут на свежие падения мы буквально сразу выезжаем и ничего найти не можем, а тогда прошло больше десяти лет, прежде чем состоялась первая экспедиция.

Заимка Леонида Кулика в 1930 году. Строить домики пришлось из обожженных взрывом деревьев Фото: из фондов МБУ «Эвенкийский краеведческий музей»

В НЕБЕ ВЗОРВАЛСЯ РОЙ КОМАРОВ

Из-за того, что метеорит так и не нашли, Тунгусское явление обросло множеством мифов. Одни винят во всем инопланетян, якобы их звездолет угодил в космическое ДТП, другие уверены, что это был эксперимент изобретателя Николы Теслы по беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния.

- Среди чунских тунгусов есть поверье, что взрыв устроили железные громовые птицы «агды», или по-эвенкийски «агдыллан», - рассказали «Комсомолке» в Эвенкийском краеведческом музее.

Общий вид Южного болота, в районе которого произошел взрыв. Снимок 1929-1930 года Фото: из фондов МБУ «Эвенкийский краеведческий музей»

Есть версия, что тунгусский метеорит был напичкан алмазами – этим якобы объясняется то, что в тайге находили минералы, характерные для алмазосодержащих метеоритов.

- Сказок было придумано множество. Когда к 80-летию Тунгусского явления проходила конференция, там было озвучено 120 альтернативных версий, причем самых фантастических, - отмечает Виктор Гроховский.

- А самая фантастическая версия какая?

- Якобы это был взрыв облака комаров (смеется). Были предположения и что это шаровые молнии, и плазмоиды… А вот про Николу Теслу в тот момент еще никто не говорил. Он стал моден в 90-е.

Во время первых экспедиций Леонид Кулик собирал свидетельства очевидцев из числа местных жителей. На фото, например, чум бедняка Лючеткана из рода Мачакугир в 1926 году Фото: из фондов МБУ «Эвенкийский краеведческий музей»

Самая же реалистичная версия на сегодня звучит так – метеорита не было. А была… комета. То ли целая к нам залетела, то ли это был обломок от одной из комет, иногда заглядывавших в Солнечную систему (Понса-Виннеке, Энке-Баклунда или на худой конец Галлея, - Прим. Ред.)

- Кометы в основном состоят изо льда, покрытого вкраплениями твердого вещества, - объясняет Виктор Гроховский. – Искать после взрыва лед – бесполезно. А то, что выпало в виде мелкой фракции в итоге трудно отличить от земных аналогов.

В ЗОНЕ ВЗРЫВА ТВОРИТСЯ ЧЕРТОВЩИНА

Сейчас место Тунгусского феномена – очень популярно у туристов. Правда, добраться туда по-прежнему нелегко. Сначала от села Ванавара на лодке надо по реке идти 75 километров. А потом еще пешком два дня с одной ночевкой топать 40 километров. По дороге, говорят, то и дело случается всякая мистика, вплоть до массовых галлюцинаций.

Идол богу Агды на реке Кимчу - в зоне Тунгусского феномена Фото: предоставлено ГПЗ «Тунгусский»

- Самые странные события, связанные с массовыми галлюцинациями происходят во время ночевки у хребта Вернадского (в 22 км от места взрыва, - Прим. Ред.) – слышно, что где-то люди разговаривают, костер горит, но никто не может найти, где это происходит, - рассказывает заместитель директора по экологическому просвещению государственного природного заповедника «Тунгусский» Евгения Мороз. - Зимой, когда я с группой ходила, мы слышали в том месте какой-то вой непонятного происхождения. Он вызывал чувство тревоги. Мы знаем, как воют волки. Это были не они. И ветра тогда не было. Объяснить этот звук невозможно.

Один из выворотней - деревьев, которые 115 лет назад взрывной волной вырвало из земли с корнями Фото: предоставлено ГПЗ «Тунгусский»

По пути, кстати, можно встретить заимку Леонида Кулика, первого исследователя Тунгусского явления. Это несколько домиков, сложенных из тех самых деревьев, что повалило взрывом в 1908-м году. Неповрежденных деревьев тогда в округе ученый не нашел.

- В зоне взрыва есть зона геомагнитной аномалии - GPS-навигатор перестает работать. Как-то запускала квадрокоптер, он словно сошел с ума и попытался улететь в тайгу, - поделилась Евгения Мороз. - Часы электронные тоже не работают. Интернет пропадает. Мы уже привыкли и на GPS в тех местах не полагаемся – только на навыки ориентирования на местности.

Домики, которые построил Леонид Кулик, до сих пор сохранились Фото: предоставлено ГПЗ «Тунгусский»

Сейчас там, где был взрыв, уже давно поднялся новый лес. Но среди деревьев даже спустя 115 лет можно найти обожженные поваленные стволы. Сохранились они лишь потому, что это крепкая сибирская лиственница. И ее стволы по-прежнему указывают в центр взрыва.

Это камень Джона. Его в 1972 году нашел во время экспедиции Джон Федорович Анфиногенов. Сделана глыба из кварцита Фото: предоставлено ГПЗ «Тунгусский»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Скорость полета: около 70 км/с в атмосфере

Температура взрыва: около 1000°С

Масса: около 1 000 000 тонн

Мощность взрыва: примерно 12 мегатонн (по последним данным)

Туристам нужно два дня идти по сибирской тайге, чтобы добраться до места, где произошел Тунгусский феномен Фото: предоставлено ГПЗ «Тунгусский»

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