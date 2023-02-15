Метеорит оставил за собой длинную полосу на челябинском небе

Утром 15 февраля 2013 года небо над Уралом рассекла ослепительная огненная вспышка. Ее видели жители нескольких регионов, а жители Челябинска еще и почувствовали. Их обдало такой ударной волной, что без окон остался почти весь город. В тот же день стало понятно - в небе на Южном Урале разорвался метеорит. Мощность взрыва была в 440 килотонн, по оценке NASA. Это как 20 Хиросим. И даже сейчас, спустя десять лет, ученые не все знают о том событии.

КОСМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ

Челябинский метеорит уникален. Изнутри он покрыт крохотными трещинками, каких ученые не видели больше ни на одном метеорите. Они-то и стали причиной взрыва. Метеорит разорвало в небе, словно осколочную гранату. Но откуда взялись эти трещины? Чтобы это выяснить, ученые взяли один из осколков, выточили из него шарик диаметром в четыре сантиметра и стали воздействовать на него ударными волнами.

Найти, куда именно в озеро Чебаркуль упал метеорит, было несложно Фото: Валерий Звонарев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Для эксперимента мы пожертвовали хорошим образцом метеорита, - говорит исследователь Челябинского метеорита, профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский. – Выяснилось, что метеорит покрылся трещинами в результате удара. От этого же удара его выкинуло из пояса астероидов.

А дальше он полетел в сторону Челябинска. Предсказать его приближение ученые не могли. Они наблюдают за крупными объектами диаметром больше 140 метров. Их мимо Земли пролетает около 30 тысяч штук. А за такими «малышами», как Челябинский, размером в 19 метров, и не уследить. Их слишком много.

ЗАГАДОЧНО ТЕРЯЛ В ВЕСЕ

Странная штука случилась с нашим метеоритом. Когда он пробил небосвод, то весил 13 тысяч тонн. Но на земле ученые собрали осколков от силы на пару тонн. Даже та огромная каменюка, что лежит под куполом в Историческом музее Челябинска, весит лишь 505 кг. Куда же подевалась все остальное?

- Это очень интересный вопрос, - говорит Виктор Гроховский. – Когда метеорит с гиперзвуковой скоростью вторгся в атмосферу, ее пробитый слой сработал, как пылесос. Все мелкие осколки от метеорита засосало назад в стратосферу, и это облако несколько раз облетело вокруг Земли.

После падения метеорит еще полгода провел под водой Фото: Валерий Звонарев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Облако состояло из частиц размером в микрон и летело на высоте в 30-40 километров. Кружило оно так над нами два месяца – до 3 апреля.

- Это облако раза три финский спутник засек, пока оно крутилось вокруг Земли, постепенно оседая на поверхность, - добавляет Гроховский.

ТУНГУССКИЙ ОКАЗАЛСЯ СЛАБЕЕ

До Челябинского метеорита самым разрушительным был Тунгусский метеорит. Упал он в 1908 году в Красноярском крае. Долгое время считалось, что мощность его взрыва была 40 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Но изучение Челябинского метеорита помогло пролить свет и на Тунгусский инцидент.

Падение метеорита попало на записи многих видеорегистраторов

- Данные по Челябинскому метеориту позволили понять, что мощность взрыва в Тунгуске была всего 12 мегатонн, - отметил Виктор Гроховский. – Это основная заслуга челябинского события. Оно дало новые знания, которые помогли скорректировать представления о падении метеоритов. А до этого что у нас было? Одна лишь Тунгуска и Сихотэ-Алинский метеорит (в 1947 году взорвался в небе над Уссурийской тайгой. - Прим. ред.). Челябинский метеорит - это третье событие, которое наиболее ярко дало нам пищу для размышлений.

ВНУТРИ ПОЯВИЛАСЬ ЖИЗНЬ

Тут прямо как в романе «Война миров» Герберта Уэллса, когда вторгшиеся на Землю марсиане умерли от земных бактерий. Челябинский метеорит пал жертвой того же недуга. Поэтому в Историческом музее Южного Урала его хранят под куполом.

- Он миллиарды лет летал в безвоздушной среде, где нет микробов, а когда вошел в атмосферу Земли и попал на дно озера, в нем появились микроорганизмы и разные формы жизни, - объясняет главный хранитель музея Ирина Ивлиева. – И это его разрушает.

При входе в атмосферу метеорит весил 13 000 тонн. В музее Челябинска лишь кусочек весом 505 кг Фото: Алексей Булатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

К тому же изначально метеорит был черного цвета. А сейчас заржавел, так как во всех метеоритах есть металл.

- Есть метеорит Дронино, который больше тысячи лет пролежал в Рязанской области во влажной среде. Так в нем цианистые бактерии завелись, которые с удовольствием пожирают сульфиды, - добавляет Гроховский. – Поэтому хранить метеориты лучше, как и лунный грунт, в инертной атмосфере с определенным уровнем влажности.

МЕТЕОРИТОВ БЫЛО ТРИ

Вернее, метеорит был один, но якобы тот большой фрагмент, что пробил лед озера Чебаркуль, – не единственный крупный. И есть как минимум еще два, которые пока только предстоит найти.

- После того как метеорит упал, я вышел на улицу и увидел три дымных следа. Один из них простирался по небу далеко за озеро Чебаркуль, - говорит бывший заместитель главы Челябинска Владимир Гура.

Ударной волной в Челябинске разбило окна в домах

Ученые этот момент не отрицают.

- Он мог разделиться на две и на три части, - говорит Виктор Гроховский. – Но нужны наблюдательные доказательства, а не только слова очевидцев. Но вычислить, где они упали, сложно. У него ведь уже темная траектория была – уже не светились фрагменты.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли купить метеорит?

На сайтах объявлений полно предложений купить кусочки «того самого Челябинского метеорита». Просят за артефакт от тысячи до 55 тысяч рублей. Продавцы уверяют, что собирали их сразу после падения.

Поверхность метеорита за 10 лет стала покрываться ржавым налетом Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас модно искать кусочки метеорита с металлоискателем, - говорит Виктор Гроховский. – Но магнитных пород у нас и без метеоритов много. Во-первых, в метеорите есть металл, поэтому он реагирует на магнит и может покрыться ржавчиной. Во-вторых, в нем не может быть пор или газовых пустот. В-третьих, метеорит похож на печеную картошку. Поверхность у него темноватая, расплавленная, а если распилить напополам, то видно, что оплавился только верхний слой толщиной в пару миллиметров. В Интернете любой кирпич считают метеоритом. Но метеоритом можно назвать только тот объект, который прошел экспертизу московскую или нашу (в УрФУ. - Прим. ред.) и который был зарегистрирован в бюллетене по метеоритам. Вот тогда это метеорит.

НУ И НУ!

ЗАСТАВЛЯЕТ ПОВЕРИТЬ В МАГИЮ ЧИСЕЛ

Есть что-то мистическое в том, как Челябинский метеорит связан с числом 19. Смотрите сами, по последним данным, его диаметр был 19 метров. Его скорость при входе в атмосферу была 19 километров в секунду. А взорвался он на высоте примерно в 19 километров над поверхностью земли. Совпадение?

По фильму «Грань будущего» на Челябинском метеорите прилетели инопланетные захватчики Фото: «Грань будущего» (2014)

РАЗОБРАЛИ НА СУВЕНИРЫ

Самый интересный сувенир с Челябинским метеоритом получили в 2014 году чемпионы Сочинских Олимпийских игр. Для них златоустовские мастера сделали памятные медали, в которые было вделано по фрагменту челябинского болида. Например, такую медальку получил звезда шорт-трека Виктор Ан.

ИНОПЛАНЕТЯНЕ ПРИЛЕТЕЛИ НА МЕТЕОРИТЕ

Падение Челябинского метеорита зафиксировали множество видеорегистраторов. Некоторые кадры были настолько эффектными, что создатели фильма «Грань будущего» (2014), решили их вставить в свою ленту. По сюжету, герой Тома Круза воюет с инопланетянами, вторгшимися на Землю. А прилетели иноземцы как раз на Челябинском метеорите, правда, обосновались они почему-то в Париже, а не в Челябинске. Видимо, не настолько суровы.

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