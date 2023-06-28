Леонид Агутин и группа REFLEX выступят на Дне строителя в Екатеринбурге

Концерт Леонида Агутина пройдет в Историческом сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Леонид Агутин выступит на Дне строителя в Екатеринбурге. Исполнитель хитов «Хо хэй лала лэй», «На сиреневой луне», «Аэропорты» даст бесплатный концерт в Историческом сквере 12 августа.

Вместе с ним на сцену выйдет одна из самых популярных групп начала двухтысячных – REFLEX, прославившаяся хитами «Сойти с ума», «Падали звезды», «Танцы», «Может быть, показалось».

- Этот год – особенный, поскольку День строителя вошел в состав мероприятий недели празднования 300-летия Екатеринбурга. Мы уверены, что два хедлайнера будут достойным подарком и строителям, и всем горожанам, – рассказали организаторы.

Празднование Дня строителя пройдет в Историческом сквере на улице Пушкина с 12:00 до 22:00. В программу также включены развлекательные площадки для детей и взрослы, мастер-классы для начинающих строителей, выставка техники и мотошоу, а также финал конкурса «Миссис стройкомплекс. Суперфинал»

Для строителей, которые приобрели специальные билеты через работодателей и профессиональные объединения, пройдет розыгрыш пяти сертификатов номиналом 300 тысяч рублей каждый.

Напомним, 17 августа в Екатеринбурге выберут главную красавицу города. Финал конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» также состоится в историческом сквере. На нем выступит группа «Банд'Эрос», а ведущим финала станет Дмитрий Хрусталев. Финал конкурса впервые будет открытым для всех желающих.

А 19 августа город отметит главный праздник в этом году – свое 300-летие. Подробную программу Дня города можно посмотреть здесь.