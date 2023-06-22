Александра арестовали 4 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет опубликовал ориентировку на 34-летнего репетитора по английскому языку Александра Ж. Жителя Екатеринбурга обвиняют в педофилии. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 4 июня Чкаловский суд избрал для лингвиста меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат Александра обжаловал решение, но 21 июня областной суд оставил решение без изменения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», Александру грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Поводом для задержания стало обращение родителей малолетней девочки. Но следователи полагают, что жертв может быть больше.

- Не исключено, что подобные преступления обвиняемый, ныне содержащийся под стражей, совершал и ранее, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - В этой связи следствие обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о возможном совершении представленным на фотоснимке мужчиной иных противоправных деяний, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефону следователя, в чьем производстве находится данное уголовное дело: 8-922-21-24-633.

Бывший коллега рассказал «КП-Екатеринбург» о жизни Александра. Последние годы репетитор посветил написанию книги. При этом летом старался подрабатывать в загородных лагерях. Однако зачастую подвергался нападениям со стороны детей.

- Он был замкнут, явно имелись какие-то психологические проблемы, не могу утверждать точно. Но, думаю, над ним издевались в детстве. В лагере пару раз дети могли закидать его яйцами, облить водой. Не уважали его. Обида и злость внутренняя явно была, педантичная личность, - рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый Александра.

Один из бывших учеников репетитора положительно отозвался о методике преподавателя.

- Хороший скромный преподаватель, с вполне понятными методиками по развитию разговорного английского и, чтения на английском. Добрый, отзывчивый, скромный. Вроде организовал какой-то кружок английского в одной из библиотек, на гитаре играл, - рассказала на правах анонимности бывший ученик.

А вот что репетитор писал знакомым летом 2019 года:

- Чтобы не чокнуться от одиночества, оказываю благотворительную помощь детской библиотеке (провожу развивающие занятия с детьми) и работаю репетитором, - писал Александр.

На момент публикации связаться с родственниками задержанного не удалось.