Сменили гнев на милость: студенты УрФУ, возмущавшиеся переселением в Новокольцовский, согласились въехать в новые общаги

Студентам УрФУ показали условия проживания в новых общежитиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты Уральского федерального университета, которые на днях возмутились новостью о переселении в новые общежития на окраине Екатеринбурга, посмотрели свои будущие комнаты. После экскурсии боевой настрой старшекурсников несколько смягчился.

Пять новых корпусов передадут в УрФУ сразу после проведения Международного фестиваля университетского спорта в августе. Единственная проблема, как считают студенты, это отсутствие транспорта в Новокольцовском микрорайоне за «Екатеринбург-Экспо», магазинов, аптек и отделений банков. Чтобы остановить переселение, они даже запустили петицию.

В Общественном центре есть спортплощадка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оценить новый кампус решили сотни студентов: шум и разговоры слышны по всему Общественному центру. Здесь размещены лектории, актовые залы и аудитории для лекций. Молодые люди активно снимают на видео каждый метр.

Студентов сопровождает проректор по воспитательной работе УрФУ Дмитрий Лоевский. Он рассказывает, что в Общественном центре будут проводить занятия для целого факультета.

- Сюда переезжает один из институтов в полном объеме, и кафедры, и преподаватели, и студенты. Мы селим проект русско-китайского института и одно из подразделений радиофака. В Центре будут потоковые лекции: проще привести сюда одного преподавателя, чем всех студентов вывозить в город. Есть огромная зона для внеучебной деятельности: коворкинги, пространства на крышах, конференц-зал не только для лекций, но и тусовок, танцев и всего остального, - говорит Дмитрий Лоевский.

Студенты приехали на экскурсию в общежития в Новокольцовском Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом же здании есть столовая и внушительного размера стадион для баскетбола. Парни без стеснения решили опробовать площадку, даже без мяча. Однако не все студенты разделили восторг. Две студентки второго курса радиофака настроены скептически и сомневаются, что курсирование транспорта будет налажено к началу учебного года.

- Если наш студенческий корпус перенесут сюда вместе с магазинами, то будет вообще отлично и претензий у нас не будет. Но идея с переносом корпуса точно не реализуется в этом году. Но, да, общежития в разы лучше: внешний вид, качество, удобство, и явно здесь нет тараканов, - делятся мнением «КП-Екатеринбург» старшекурсницы.

По их мнению, минус с долгой дорогой через лес можно смягчить льготным проездом, так как ездить, скорее всего, придется с пересадками.

- Автобусы, которые сюда проведут, значительно облегчат ситуацию. Но все равно, когда студенту нужно к первой паре, к 8:30, автобус приедет в 7:30, а встать нужно будет еще раньше, а потом трястись в автобусе, - заключают студентки.

Часть студентов все равно переживают насчет того, как будут ездить на учебу Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом проректор по воспитательной работе утверждает, что в среднем на дорогу у обучающихся будет уходить около 40 минут в одну сторону. Он не отрицает, что полностью транспорт наладится ближе к октябрю.

- Мэрия объявила, что четыре маршрута здесь начнут ходить, два из них до станции метро «Ботаническая». Два автобуса идут через Птицефабрику и Компрессорный – они поудобнее. Мы ведем переговоры с РЖД, чтобы на станции «Лечебная», действовала электричка, так как она для нас идеальна: идет до станции «Первомайская», - говорит Дмитрий Лоевский.

Вопрос с отсутствием магазинов и всего остального на первое время закроется сервисами доставки, с которыми в УрФУ тоже ведут переговоры. Лоевский уверен, что вскоре крупные торговые сети решат открыть точки возле общежитий.

Многие студенты оценили условия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нашлись и те старшекурсники, которые уверены, что все возмущения – ерунда. Условия полностью оправдают время на дорогу.

- Все комфортно и продумано. Осталось только наладить транспорт, что требуют все студенты, и будет просто идеальный кампус. Если раньше в УрФУ поступали ради диплома и выпускного, то сейчас будут поступать, чтобы получить место в этом кампусе, - считает студент четвертого курса Алексей Левинских.

Другая студентка, Анастасия Волкова, которая только перешла на второй курс, привела в пример условия для жизни в Москве или Санкт-Петербурге, где люди едут до учебы по два часа. Здесь, считает она, молодежь свыкнется и признает, что таких условий для жизни нигде больше не будет.

В комнатах есть все необходимое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Насильно переселять в новые корпуса никто не будет. Студенты с хорошей успеваемостью и без долгов смогут выбрать, где жить: в общежитиях в центре Екатеринбурга или на его окраине. Троечники и те, у кого проблемы с дисциплиной, поселятся там, где останется место.

- Здесь есть 6 400 мест для ребят. Пока у меня столько заявлений нет, поэтому будем предлагать одноместное размещение: человек может оплатить два койко-места и жить один в по сути студии 22 квадратных метра с удобствами и кухней внутри. Пока цена начинается от 3 500 тысяч рублей в месяц, без дополнительных услуг, - говорит Дмитрий Лоевский.

На старой площадке имеется еще 8 400 мест для первокурсников и тех, кто захочет остаться на старом месте.

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