«Ни магазинов, ни транспорта»: студенты УрФУ возмутились тем, что их собираются переселить в новые общежития на окраине города

Заселение в новые общежития заселять студентов начнут в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты старших курсов Уральского федерального университета не на шутку возмутились идеей об их переселении из общежитий в центре Екатеринбурга в корпуса, расположенные в Новокольцовском микрорайоне – на окраине города.

Несколько новых корпусов общежитий изначально строились для Универсиады, а затем для проведения Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в августе 2023 года.

После проведения соревнований студентов УрФУ планируют переселить в современные комнаты со всеми удобствами. Для этого, как обычно, будет нужно пройти медосмотр и получить документы, подтверждающие, что студент нуждается в общежитии.

БЕЗ МАГАЗИНОВ И ТРАНСПОРТА

Однако такой новости обрадовались далеко не все: обучающиеся в вузе нашли много минусов, которые будут мешать учебе.

- Общежития очень отдалены от города. Это влечет за собой изолированность большого количества людей. Отсюда следует затруднение студентов посещать разнообразные мероприятия, в том числе и от самого университета. Работающим студентам также будет сложно добираться до места работы и обратно, - рассказывает «КП-Екатеринбург» одна из недовольных студенток.

Кроме того, обучающиеся боятся попросту не доехать до занятий, так как возле общежитий не развит общественный транспорт. По их мнению, тот транспорт, который существует в районе сейчас, не способен перевозить несколько тысяч студентов ежедневно.

- Руководство обещает ввести новые маршруты напрямую до некоторых учебных корпусов, однако о проблеме с пробками они умолчали. Но еще нет гарантии, что этот транспорт вообще будет вовремя введен и окажется эффективным. Оставлять большое количество студентов в изоляции и без возможности продуктивно тратить энергию - опасно. Если драки раньше были чем-то из ряда вон выходящим, то теперь, скорее всего, эта проблема обострится. А службы экстренного реагирования не смогут быстро добраться до отдаленного района, - продолжают активисты.

Общежития строили к Международному фестивалю университетского спорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

По их словам, поблизости нет и магазинов, а также отделений банка, аптек, заведений общепита и пунктов выдачи заказов из маркетплейсов.

Особенно студентов возмущает подорожание жилья: с 1300 рублей до 3500 рублей в месяц.

ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

По словам старшекурсников, переселение начнется уже со второй половины сентября. А до этого момента учащиеся старших курсов будут учиться в онлайн-формате. Это связано с тем, что их места в старых общагах в центре города займут первокурсники.

Чтобы избежать переселения в столь отдаленный район, недовольные обучающиеся в вузе создали и запустили петицию против этой идеи. Создана она была вечером 17 июня и к 19 числу набрала 448 подписей.

Между тем, заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета Елена Авраменко поспешила успокоить студентов. Она считает, что подобные вопросы панического характера происходят от незнания всей информации.

- Мы всех студентов, которые будут нуждаться в жилье, им обеспечим. В ближайшие недели вместе с Союзом студентов УрФУ будут организованы специальные пресс-туры. Покажем нашим студентам все корпуса, - рассказала Елена Авраменко.

Студентам не нравится отдаленность от города и учебных корпусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она уверена, что после этого недовольство пропадет.

- Нам передают совершенно прекрасные корпуса с очень хорошей инфраструктурой. Университет понимает, что мы будем заселять в немного отдаленный район, хотя это минут 15-20 езды. Многие студенты, которые проживают пригородах, тратят на дорогу гораздо больше времени. Все будет подготовлено после спортивных состязаний, с транспортом тоже работаем. Никого не забросим просто так, чтобы потом оттуда не забрать, - заявила Елена Авраменко на пресс-конференции.

В пресс-службе УрФУ «КП-Екатеринбург» сообщили, что комментарий предоставят позже.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru