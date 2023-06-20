В мэрии придумали, как помочь студентам УрФУ добираться до учебы из общежитий на окраине Екатеринбурга

Студенты УрФУ начнут заселяться в новые общежития с сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии объяснили, как будет ходить общественный транспорт в район новых общежитий УрФУ, против переселения в которые выступали сами студенты. 19 июня стало известно, что старшекурсники уральского вуза запустили петицию против переселения в общежития в микрорайоне Новокольцовский на окраине Екатеринбурга.

Изначально новые общежития строились для спортсменов, которые примут участие в Международном фестивале университетского спорта, который стал альтернативой перенесенной Универсиаде.

После всех соревнований в августе, освободившиеся комнаты в новых кампусах передадут студентам уральского вуза в сентябре. По их мнению, главная причина, по которой жилье в этом месте станет неудобным – полное отсутствие транспортной системы, а также магазинов, отделений банка и других заведений.

Новые кампуса строились к Международному фестивалю университетского спорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако 20 июня на круглом столе в мэрии, посвященном изменениям транспортного обслуживания, раскрыли планы на развитие транспорта в новом микрорайоне возле аэропорта Кольцово. Одним из спикеров стал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

- Четыре автобусных маршрута будут заходить в Новокольцовский. Считаем, что четыре машины достаточно для перевозки 1500 человек в час. Студентов в пике должно быть порядка 6500. Мы говорим с университетом, чтобы они разводили по расписанию: часть студентов к первой паре, часть ко второй, часть к третьей, - заявил Алексей Бубнов.

По его словам, транспортная система в районе заработает уже к 1 сентября.

- Ведем плотно работу с УрФУ. Но у меня сомнения, что в таком количестве студенты там появятся к 1 сентября. Есть существующие общежития. Молодому человеку в центре города интересно жить. Эта проблема, думаю, уйдет. Пока чисто технически эти четыре маршрута закроют потребность, которая есть, - заключил Алексей Бубнов на круглом столе.

Под изменение попал автобус №65 «Ж/Д Вокзал – А/э Кольцово – п. Кольцово». По новой схеме, этот автобус полностью будет захватывать микрорайон.

Предполагаемая новая схема движения автобуса №65. Фото: мэрия Екатеринбурга

По такой же схеме изменят маршрут автобуса №01 «Метро Ботаническая – Аэропорт ст. Кольцово». Он будет делать «крюк» через Новокольцовский микрорайон. В остальном маршрут останется прежним.

Предполагаемая новая схема движения автобуса №01. Фото: мэрия Екатеринбурга

Через новый район начнет ходить и автобус №44 «Метро Ботаническая – Компрессорный». Также, как и в предыдущих случаях, изменения произойдут только на участке Новокольцовского микрорайона. В этот же список попадет и автобусный маршрут №56 «7 Ключей (Тагильский Подход) – Птицефабрика».

19 июня заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета Елена Авраменко поспешила успокоить студентов после волны критики. Она заверила, что вопрос с транспортом активно решается.

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