Музыкант, при котором в Екатеринбурге скончалась 14-летняя школьница, отделался штрафом

Девочка смешала антидепрессанты с пивом Фото: читатель «КП»

На уличного музыканта из Санкт-Петербурга Кирилла Б., в компании которого на Уралмаше скончалась 14-летняя девочка, составили административный протокол по статье 6.9 КоАП «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Мировой суд назначил ему штраф в 4000 рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Трагедия произошла в трехэтажном доме на улице Ломоносова в ночь на 13 июня. По одной из версий, Кирилл вместе с 14-летней Катей (имя изменено – прим.ред) приехал в съемную квартиру знакомого.

Кирилл познакомился с девочкой, когда играл на улице Вайнера Фото: читатель «КП»

Пара распивала пиво, после чего несовершеннолетней стало плохо. Около трех часов ночи девочка скончалась. В распоряжении «КП-Екатеринбург» есть голосовые сообщения Кирилла, которые он записал после приезда полиции.

Известно, что по назначению врача школьница употребляла антидепрессанты.

- «Катя умерла во сне. Нужен номер ее мамы. У меня просто полный дом полицейских. Нужны ее данные хоть какие-то. Мы приехали ко мне. Она сказала, что ей плохо. Я предложил ей лечь спать. Она начала храпеть. Потом она перестала дышать. Я вызвал скорую, пытался ее как-то реанимировать. И скорая приехала, когда она уже умерла», - рассказывал Кирилл.

Точная причина смерти Кати станет известна по результатам химико-токсикологической экспертизы.

- Если подтвердится версия о том, что девочка употребляла наркотики, то парня могут привлечь к уголовной ответственности по 230 УК «Склонение к потреблению наркотических средств», - отметил другой инсайдер.

По словам знакомых Кирилла, несовершеннолетняя говорила ему, что ей 16 лет Фото: читатель «КП»

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ситуацию. На момент публикации связаться с Кириллом не удалось.

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