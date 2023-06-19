«Мощное течение могло унести под буй»: участник соревнований по триатлону в Самаре – о возможных причинах гибели спортсмена из Екатеринбурга

Андрей Смагин вел активный образ жизни. Фото: соцсети Андрея Смагина

В минувшие выходные в Самаре прошел турнир Ironstar Olympic Samara 2023. К сожалению, для 37-летнего екатеринбуржца Андрея Смагина он закончился трагически. Участникам было нужно проплыть 1,5 километра, проехать на велосипеде 40 км и пробежать десять километров. Первая дисциплина стала для Андрея роковой.

Андрей Смагин спрыгнул с баржи и больше не вынырнул. В Екатеринбурге его ждали жена и маленький ребенок. Близкие до сих пор не могут поверить в случившееся, ведь Андрей был опытным спортсменом, а триатлоном он занимался последние 10 лет.

Организаторы заявляют, что организм уральца оказался не готов к подобным нагрузкам. «КП-Екатеринбург» поговорила с одним из участников соревнований в Самаре. Он предположил, что могло стать причиной трагедии.

Андрей Смагин около 10-ти лет занимался триатлоном. Фото: соцсети Андрея Смагина

ЧП МОГЛО СЛУЧИТСЯ ПО ВИНЕ ТЕЧЕНИЯ

Наш собеседник, стартовавший на несколько часов позже Андрея Смагина, рассказал, что водная трасса была не просто сложной, а опасной.

- На мой взгляд, организаторы несколько халатно отнеслись к водному этапу. Во время моего старта было очень сильное течение, дул мощный ветер: участников знатно сносило, как и баржу, и буи. Сначала участников отправили плыть против течения, а это значило, что их запросто могло занести под буй. Правда, погибший спортсмен стартовал утром, когда ветер был еще не очень сильным, но течение все-равно было мощное, - поделился с «КП-Екатеринбург» один из участников.

Спортсмен объяснил, что участок трассы, на котором атлета может занести под буй, наиболее опасен. Проплыть под ним участник не сможет из-за тросов, сверху находится сам буй, а по сторонам – другие участники. В суматохе и спешке спортсмен легко может нахлебаться воды и утонуть.

- Я сам на этом старте оказался в такой ситуации - наглотался воды, вынырнув, находился в панике. Спасателей рядом не оказалось. А сходить с дистанции я не собирался. Но я для себя отметил, что на опасных участках никто не наблюдал за пловцами, - вспоминает триатлонист.

Спортсмен вел активный образ жизни и увлекался многими видами спорта. Фото: соцсети Андрея Смагина

РЕФЛЕКТОРНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА

Помимо опасности на самой трассе, погибший уралец мог столкнутся и со стрессом организма, возникшего в холодной воде. По словам собеседника, вода была не экстремально низкой температуры, но при резком погружении мог произойти спазм гортани или рефлекторная остановка сердца.

Но к водному этапу столь критически отнеслись не все спортсмены. Например, атлет, который занял одно из призовых мест (он также попросил не указывать его имя. – Прим. Ред.), рассказал «КП-Екатеринбург», что турнир был организован на высшем уровне.

Сами организаторы фестиваля отмечали, что подобная трагедия стала первой за девятилетний опыт в организации соревнований. По их словам, рядом с участниками постоянно находились спасатели.

- Все службы безопасности сработали оперативно и предприняли необходимые меры по спасению атлета. Но, к сожалению, спасти молодого человека не удалось. В ближайшее время мы получим официальную информацию о причинах смерти участника. Со своей стороны, близким погибшего мы окажем полное содействие во всех вопросах, связанных со сложившейся ситуацией, скорбим вместе с ними, - отмечал исполнительный директор фестиваля Ironstar Olympic Samara 2023 Владимир Шейкин.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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