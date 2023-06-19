«Был ужасный стон и вой»: На Урале живодер выбросил собаку с седьмого этажа

Соседи уверяют, что хотели помочь пострадавшему животному. Фото: скриншот видео

В Первоуральске жители дома на Береговой стали очевидцами жуткого происшествия. По их словам, мужчина выбросил собаку с балкона на седьмом этаже. Видео с места происшествия опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Первоуральск».

- Собака упала на машину. Был ужасный стон и вой. После этого вышел парень, как выяснилось, хозяин собаки, и начал ей подвывать. К нему подошла женщина, которую он обматерил и оттолкнул. Он громко орал матом, а после на его крики вышли жители дома и его беременная подруга, - сообщает подписчик сообщества.

После этого, по словам очевидцев, одна женщина собиралась отвести бедолагу к ветеринарам. Однако ей владелец животного нагрубил, а после этого и вовсе оттолкнул. Затем между участниками конфликта, как уверяют первоуральцы, началась драка.

- Этого парня увели в подъезд. Но он не успокоился и, выйдя из него, ударил еще одну женщину, когда замахивался на соседа. На место вызвали полицию. А спустя два часа ни собаки, ни ее владельца не было на месте. Полицейские опросили пострадавших. Мы очень боимся, что бедную собаку вывезут в лес, - говорят очевидцы.

В полиции Первоуральска сообщили, что вызов поступил от жителей 17 июня.

- В полицию поступило сообщение от жильцов дома о том, что их сосед выкинул с балкона собаку. Прибывшие на место сотрудники опросили очевидцев. Материалы дела были переданы в службу участковых уполномоченных для проведения проверки, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» заместитель начальника полиции Владимир Колмаков.

Ранее в Нижнем Тагиле треш-стример издевался над собакой в прямом эфире. Он избил собаку кулаками по голове.

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