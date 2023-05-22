«Забрать у него собаку не получается»: на Урале живодер во время стрима жестоко избил своего пса

Стрим обнаружил житель Ростова-на-Дону. Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле волонтеры и зоозащитники начали бить тревогу из-за местного живодера, который во время стрима в соцсетях на камеру избивал собственную собаку. Удары наносились кулаками прямо по голове животного.

К слову, на ужасающие кадры первым обратил внимание житель Ростова-на-Дону. Именно ему первому на глаза попался стрим.

По словам волонтера Олеси Вебер, ростовчанин начал рассылать запись избиения собаки зоозащитникам из Нижнего Тагила, так как автор стрима на видео сам сообщал, что живет в этом городе.

- Он скидывал нам в группы это видео в надежде, что кто-то узнает этого человека. В итоге, информацию о нем удалось найти, вплоть до номера телефона и адреса места жительства. Основательница одной из тагильских групп для волонтеров сразу же написала заявление в полицию, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Олеся Вебер.

По словам волонтеров, мучителя пса зовут Булат Муратов.

Как оказалось, видео было снято еще около четырех месяцев назад. По словам Олеси Вебер, полиции треш-стример объяснил, что издевался над питомцем на фоне ссоры с другом. Якобы таким ужасающим способом он пытался что-то ему доказать.

- Забрать собаку у волонтеров пока не получается. Двери никто не открывает ни людям, которые приезжают самостоятельно, ни вместе с полицией, заявлений было написано в итоге несколько, - уточняет Олеся Вебер.

К ситуации подключился и депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов. Он обратился непосредственно к начальнику полиции Нижнего Тагила Ибрагиму Абдулкадырову.

- Уважаемый Ибрагим Абабакарович, посмотрите, пожалуйста, видео. Я думаю, что все понятно станет в отношении этого товарища. Надеюсь, полиция проведет нормальную проверку и человек понесет заслуженное наказание, - отметил Алексей Свалов.

Сейчас в ситуации разбирается полиция Нижнего Тагила.

- По данному факту в отделе полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» организована проверка. Участковые уполномоченные выезжали по месту жительства мужчины, запечатленного на видео, взяли с него объяснения. Опрошены его соседи. По окончании проверки будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сам треш-блогер на звонок корреспондента не ответил, его номер оказался недоступен для звонка.

К сожалению, за последнее время это не первый подобный случай.

Недавно соцсети взбудоражили видео от блогера из Режа, который использовал рыжего кота Сеню в качестве подушки, заставлял качать пресс и вдавливал его в кровать. История Сени, к счастью, закончилась хорошо. Кот обрел новый дом и любящих хозяев.