Рыжий кот Сеня получил подарок от уральского художника

Фото: фонд ЗООзащита

Рыжему коту Сене, которого спасли от полуголого блогера-мучителя, дарят подарки. В настоящее время питомец, который прославился едва ли не на всю страну, живет в Екатеринбурге. Теперь в гости к коту Сене пришел художник Евгений Гладких.

Он подарил хозяевам и волонтерам «ЗООзащиты» портреты рыжего красавца. Художника буквально потрясла история спасения кота Сени от блогера-мучителя.

- Евгений был впечатлен и по-настоящему рад за кота Сеню. Он и сам когда-то жил в Реже, поэтому город ему прекрасно знаком. Один портрет Сени в цвете Евгений подарил нынешним владельцам кота. А второй в черно-белой вариации – нам. К своим новым хозяевам Сеня очень привязан, а они его любят безгранично, - рассказала «КП-Екатеринбург» Надежда Пасечная.

Также волонтеры «ЗООзащиты» уверяют, что самое любимое место для Сени – диван. Теперь рыжий красавец ходит за своими хозяевами по пятам.

Ранее в полиции объясняли, почему не завели уголовное дело на блогера-мучителя. Полицейские уверяют, что кота ждет медицинская экспертиза. Так как, по их мнению, ветеринарная не подтвердила причиненный вред здоровью питомца.