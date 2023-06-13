Екатеринбуржцы объяснили, почему рок-фестиваль с Сукачевым и Кипеловым прошел с пустыми трибунами

Фестиваль прошел с полупустыми трибунами Фото: Ольга ЮШКОВА

Жители Екатеринбурга поделились мнением, из-за чего масштабный рок-фестиваль «Кардиограмма» прошел на центральном стадионе с пустыми трибунами. На концертах 10 и 11 июня выступили музыканты с громкими именами: Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, Владимир Кузьмин, Светлана Сурганова, группы «Чиж и Ко» и Uma2rmaH.

Однако зрителей собралось не так много, как могло бы быть. Гости фестиваля связали это с тем, что билеты на мероприятие были чрезмерно дорогими.

Не фестивале собрались 12 000 зрителей Фото: Ольга ЮШКОВА

- На танцпол билет на два дня стоит 4 000, на фан-зону вообще 6 500, а на трибуны от 2 500 до 20 000 рублей. Я думаю, многие просто пожалели денег. К артистам претензий нет, все выступили очень хорошо, но они далеко не всем нравятся. Если бы фестиваль был с «попсовыми» музыкантами, а цены были бы не такими «кусачими», тогда бы пришло людей гораздо больше, - рассказала зрительница Оксана после концерта.

Фестиваль завершился выступлением Валерия Кипелова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили «КП-Екатеринбург» организаторы фестиваля, за два дня мероприятие посетило около 12 тысяч зрителей. Отметим, что на сольном концерте «Руки Вверх!» прошлым летом солист Сергей Жуков собрал больше 30 тысяч зрителей.

При этом, фестиваль «Кардиограмма» все же запомнился поклонникам рок-музыки.

Фестиваль «Кардиограмма» проходил 10 и 11 июня на стадионе «Екатеринбург Арена» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Надо отдать должное, артисты выступили хорошо. Самойлов, Uma2rmaH и Кипелов мощно раскачали толпу. Звук качественный был. Не хватило только того, что на стадион нельзя было пройти со своими напитками, - поделился Виктор, специально приехавший на фестиваль из Нижнего Тагила.

Яркие фото с фестиваля вы сможете посмотреть здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рок-фестиваль с Гариком Сукачевым и солистом «Агата Кристи» в Екатеринбурге обернулся провалом. Первый день фестиваля «Кардиограмма» в Екатеринбурге прошел с пустыми трибунами (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru