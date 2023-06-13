Сейчас дети находятся вместе с отцом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге женщину отправили в психиатрическую больницу после угроз сжечь квартиру с двумя детьми. Как стало известно «КП-Екатеринбург», тревожное сообщение поступило в экстренные службы 11 июня от жителей пятиэтажки на улице Комсомольской. Мать малышей закрылась в квартире и стала кричать.

- Квартиру вскрывали сотрудники МЧС. Женщина обезумила на фоне развода, который длился несколько месяцев. Кричала, что хочет все сжечь. Когда ее забрали в психбольницу, детей передали отцу. Они еще маленькие, в садик ходят, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

По данным «КП-Екатеринбург», материал проверки передали участковому. На момент публикации получить комментарий в УМВД Екатеринбурга не удалось.

Ранее мы рассказывали о 18-летней выпускнице школы № 122, которая погибла накануне ЕГЭ по обществознанию. Друзья Светланы уверены, что девушка погибла в результате несчастного случая.

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