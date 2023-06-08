Девушка жила вместе с матерью на Старой Сортировке Фото: соцсети

В Екатеринбурге погибла 18-летняя выпускница школы № 122 Светлана. Тело девушки обнаружили вечером у дома на улице Ангарской, где школьница жила вместе с матерью. В окружении не верят в версию, связанную с самоубийством. Друзья Светланы полагают, что она скончалась в результате несчастного случая.

- Света из благополучной семьи у нее была потрясающая любящая мама и папа. Она была доброй, всегда веселой, целеустремленной. Отличная подруга, у нее было много друзей и знакомых. Для меня она близкий человек, мы с ней родились в одном роддоме с разницей в один день. Света была меня старше. На протяжении 18 лет мы считали, что мы брат и сестра. Мы вместе отдыхали, гуляли, праздновали дни рождения, - рассказал «КП-Екатеринбург» друг девушки. Собеседник также отметил, что у Светланы было много планов на жизнь.

Светлана выросла в благополучной семье Фото: соцсети

Следственный комитет проводит проверку. В школе также подтвердили смерть выпускницы.

- Выражаю искренние соболезнования семье. Ничего не предвещало беды, - сказала в разговоре с «КП-Екатеринбург» директор школы № 122 Ксения Терещенко.

Известно, что Светлана активно вела социальные сети. А после школы готовилась поступать в федеральный вуз.

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