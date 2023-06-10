В действиях врачей после смерти журналистки в больнице Нижнего Тагила нашли нарушения

37-летняя Екатерина Евлашина умерла в больнице Нижнего Тагила. Фото: соцсети

В больнице Нижнего Тагила 25 марта внезапно умерла 37-летняя журналистка Екатерина Евлашина. Она скончалась от язвы 12-перстной кишки. Брат женщины обвинил в ее смерти врачей. А позже страховая нашла нарушения в действие медиков [документ есть в распоряжении редакции - прим.ред.].

- По результатам экспертизы качества медицинской помощи врачами-экспертами, включенными в Единый реестр ТФОМС, выявлены нарушения по профилям «скорая медицинская помощь» и «хирургия», не выявлены нарушения по профилю «реаниматология и анестезиология», - указано в ответе компании «Согаз», предоставленном «КП-Екатеринбург» юристом Юлией Липинской.

Напомним, 23 марта женщина почувствовала сильную боль в животе и вызвала скорую помощь. Медики, по словам брата Екатерины Николая, дали ей обезболивающее и уехали. На следующий день женщина сама поехала в больницу, так как боль не утихала. В приемном покое она упала в обморок. Ее перевезли в реанимацию, где у нее случился анафилактический шок, а затем произошла остановка сердца.

- Нарушения выявленные в случае Евлашиной были очевидны, с учетом имеющейся у нас медицинской документации, - добавила Юлия Липинская. - Что говорить о нарушениях, когда в медицинском учреждении Евлашиной не смогли установить верный диагноз за такое количество времени ее нахождения в больнице. Хотя это было возможно, если бы были проведены все необходимые диагностические мероприятия. Данный факт также подтверждается патологоанатомическим вскрытием, где указано о несоответствии диагнозов-результатам вскрытия.

В апреле по факту смерти Екатерины Евлашиной в следственном отделе Нижнего Тагила возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».