После внезапной смерти 37-летней журналистки на Урале возбудили уголовное дело

По словам брата Екатерины, накануне смерти она вызывала скорую, но врачи дали ей обезболивающее и уехали. Фото: соцсети

На Урале возбудили уголовное дело после внезапной смерти 37-летней журналистки Екатерины Евлашиной. Женщина умерла в реанимации 25 марта в больнице Нижнего Тагила. По словам брата Екатерины, накануне на почувствовала сильную боль в животе и вызвала скорую.

- Врачи дали Кате обезболивающее и уехали. На следующий день ей стало хуже. Боль не прекращалась. Она сама доехала до Городской больницы №1, зашла в приемный покой и упала в обморок. Ее перевезли в реанимацию. По словам врача, в 12:00 у нее случился анафилактический шок, а в 14:00 произошла остановка сердца, - рассказывает «КП-Екатеринбург» брат Екатерины Николай.

В причинах смерти были указаны язва 12-перстной кишки, сепсис и гнойный перитонит. Николай считает, что смерть его сестры могла наступить из-за врачебной ошибки и из-за того, что сотрудники скорой помощи сразу не госпитализировали женщину.

Екатерина была корреспондентом «Машиностроителя». Фото: соцсети

- Я хочу узнать правду и восстановить справедливость. Если врачи действительно виновны, они должны понести наказание, - считает Николай.

19 апреля по факту смерти Екатерины Евлашиной в следственном отделе Нижнего Тагила возбудили уголовное по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала юрист семьи Юлия Липинская.

- Сейчас мы ждем, когда будет назначена судебно-медицинская экспертиза по факту оказания Екатерине медицинской помощи на этапе вызова скорой и в самом медицинском учреждении, где она умерла. На следующей неделе я планирую подать претензию к медицинскому учреждению в Минздрав, - добавляет Юлия Липинская.

Ранее брат Екатерины Евлашиной обращался к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело. Напомним, Екатерина была корреспондентом «Машиностроителя». В издании Уралвагонзавода она проработала более десяти лет.

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