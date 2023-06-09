«Взвалили на плечи и поплыли»: на Урале шестиклассники спасли тонущего в пруду взрослого

Школьники компанией отдыхали на пруду (Антон и Андрей в центре фото). Фото: социальная сеть «ВКонтакте» сообщество «МЧС Североуральск, Ивдель, Пелым»

В Североуральске двое школьников Антон Кошелев и Андрей Кучер совершили мужественный поступок. Еще 27 мая, когда вода в городском пруду не нагрелась до комфортной температуры, парни вынуждено искупались. Причиной всему стал резкий крик мужчины, который просил о помощи. Мужчина тонул, барахтаясь в воде. Парни, нераздумывая о последствиях, бросились в воду.

Антон в детстве боялся воды. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» личная страница Тамары Кошелевой

– Свой поступок Антон не считает подвигом, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама 12-летнего Антона Кошелева Тамара. - О спасении мужчины, я узнала от классного руководителя. Она написала мне сообщение с текстом: «Вы знаете, что произошло?». Сам Антон мне ничего не говорил, подумал, что я буду переживать. Как рассказал сын, они отдыхали на пруду. Также на берегу выпивали четверо мужчин. Один из них поплыл на остров пруда. А немного погодя к нему поплыл его приятель. На середине пути он закричал, что тонет. И Антон с Андреем поплыли к нему. Они уверяли, вода была теплой. Мой сын был в новых ботинках, купленных накануне случившегося.

Тамара сказала, что когда парни подплыли к мужчине, то он уже едва шевелил руками. Вдобавок он умудрился рассечь ногу.

- Антоша взвалил его на свои плечи и поплыл. Они так преодолели около 40 метров. Андрей плыл рядом для подстраховки. Парни, оставшиеся на берегу, вызвали спасателей. Уже на берегу, мужчина благодарил мальчиков. Пообещал им подарки с зарплаты и обменялся с ними контактами, - говорит Тамара.- Позднее спасатели забрали на лодке первого отдыхающего с острова.

Спасатели получили вызов от ребят. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» сообщество «МЧС Североуральск, Ивдель, Пелым»

По словам мамы, сотрудники МЧС говорили, что это был рискованный шаг. Ведь утопающий мог просто затянуть детей с собой под воду.

- В таком экстренном случае спасти человека – простая обязанность. Не думаю, что это какой-то подвиг, - считает мальчик.

Сотрудники МЧС на лодке добрались до острова. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» сообщество «МЧС Североуральск, Ивдель, Пелым»

Как сообщает МЧС Североуральского городского округа, в момент прибытия спасателей на территорию Колонгинского водохранилища, один из мужчин был спасен очевидцами. Он находился на берегу, а второго с помощью лодки спасатели переправили с острова на берег. От медицинской помощи оба отказались. Мужчин передали сотрудникам полиции.

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