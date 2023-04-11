На Урале задержали учителя музыки по подозрению в педофилии

Подозреваемый преподаватель на фото с детьми. Фото: соцсети Евгения

Жителя поселка Кузино Первоуральского городского округа задержали по подозрению в педофилии. Как сообщает Telegram-канал BAZA, 32-летний Евгений подозревается в нескольких эпизодах насильственных действий в отношении мальчиков.

- По версии следствия, он приставал к мальчикам с 2018 года. Пока что следователям удалось найти шесть жертв — всем им от 9 до 12 лет, - пишет Telegram-канал BAZA со ссылкой на источник.

Следствие подозревает преподавателя в том, что он вел интимные переписки с подростками, развращал их и принуждал к интиму. В Следственном комитете по Свердловской области от комментариев воздержались.

Известно, что мужчина работал учителем в школе №36 в Кузино. В учреждении также отказались комментировать инцидент. Кроме того, Евгений был руководителем местного музыкального кружка для детей «7 НОТ».

Судя по публикациям в группе музыкального кружка во «Вконтакте», подозреваемый по статье «Насильственные действия сексуального характера» учил школьников игре на гитаре и ударных инструментах.

- Узнала, что Евгения подозревают в преступлении из новостей. Я в эти сплетни не верю, - уточнила «КП-Екатеринбург» родственница Евгения.

На его страницах в социальных сетях множество фотографий с подростками. Он выезжал с детьми в Екатеринбург, на экскурсии и туристические поездки, помогал в подготовке к концертам.

- Как общественник был на высоте - помогал организовать субботник в посёлке, помогал сделать каток для жителей. Участвовал в больших мероприятиях посёлка. Про остальное ничего не могу сказать, - рассказала "КП-Екатеринбург" местная жительница Татьяна.

В Доме культуры Кузино Евгений не работал. Там отметили, что мужчина действительно в поселке жил, но с деятельностью ДК связан не был.

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