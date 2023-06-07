Сил выбраться не хватило: в полиции рассказали о девушках, погибших в сауне Каменска-Уральского

Пожар мог произойти из-за короткого замыкания Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

Во время пожара в сауне Каменска-Уральского 7 июня погибли 20-летняя Ирина и 35-летняя Дарья. Тела девушек обнаружили на выходе из сауны в нижнем белье. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Личности двух погибших молодых женщин сотрудники полиции территориального ОВД установили оперативно. Обе они работали продавцами в одном из магазинов известной торговой сети, - рассказал Валерий Горелых. - Вероятно, они, надышавшись едким дымом, пытались добраться до запасного выхода, но сил выбраться, скорее всего, уже не хватило.

По одной из версий, пожар мог произойти из-за короткого замыкания нагревательного элемента банного комплекса. Однако представители МВД, СКР и МЧС отрабатывают и другие варианты.

Напомним, пожар в сауне на Олега Кошевого, 18, произошел утром 7 июня. Огонь охватил внутреннюю подшивку здания. Тушили его пожарные 26 минут. Тела женщин обнаружили спасатели.

Следователи проводят проверку. Для определения точных причин возгорания и смерти девушек будут проведены необходимые экспертные исследования.