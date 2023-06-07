В Каменске-Уральском во время пожара в сауне погибли два человека

Тела обнаружили пожарные Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском утром, 7 июня произошел пожар в сауне на улице Олега Кошевого, 18. Прибывшие на место спасатели во время тушения огня обнаружили тела двух погибших. По словам очевидцев, это были женщины, отдыхавшие в сауне.

- Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 8 минут. Горела внутренняя обшивка бани на площади 10 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения были обнаружены два человека без признаков жизни, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

К ликвидации возгорания привлекались 2 единицы спецтехники и 7 человек личного состава. Огонь полностью был потушен в течение 26 минут. Причина пожара устанавливается.

В сауне произошедшее комментировать отказались.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в СУ СК России по Свердловской области, следователи проводят проверку после обнаружения двух тел в сауне.

- Осуществляется осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, истребован характеризующий материал в отношении погибших, - рассказали в СК. - Для определения точных причин возгорания и смерти граждан будут проведены необходимые экспертные исследования. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.