В Екатеринбурге выбрали парк, который благоустроят в 2024 году

Горожане выбрали парк "Уралмаш" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга выбрали парк, который благоустроят в следующем году. Им стал летний парк «Уралмаш», рассказали в городской мэрии. Однако федеральное финансирование на его преображение не выделят из-за нехватки голосов.

- Он получил 85 378 голосов и теперь окончательно включен в программу благоустройства. В 2024 будет продолжено благоустройство. Парк в любом случае получит помощь либо муниципальную, либо федеральную. Но по программе мы не прошли, - заявила глава комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Голосование за объекты благоустройства стартовало 15 апреля, а завершилось 31 мая. Лидирующие позиции летний парк «Уралмаш» занял почти сразу. Еще в середине мая за пространство для отдыха проголосовали более 48 тысяч горожан.

Конкуренцию победителю составляли парк имени В.П. Чкалова и парк имени 50-летия ВЛКСМ. Также в голосовании участвовали сквер по улице Титова и парк имени Ф. Энгельса.

В парке появятся новые детские зоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественный куратор парка Сергей Борисов рассказывал, что его собираются разделить на 14 зон: детские зоны хотят разделить на тех, кто постарше и тех, кто помладше. Планируется спортивная площадка со стороны улицы Машиностроителей и летняя эстрада.

Кроме того, есть и задумка общественного огорода, на котором горожане могут забронировать несколько метров земли, и что-нибудь вырастить. Также впервые в парке может появится пруд.

Планируются зоны для выгула собак, а также для настольных игр, например, шашки, шахматы или домино. Но главное – смотровая площадка высотой в 60 метров. Будет и зона для выгула собак и для игры в шашки, шахматы и домино. Сейчас летний парк «Уралмаш» находится под покровительством Парка Маяковского.

В прошлом году победу в общественном голосовании в Екатеринбурге победил Преображенский парк в районе Академический. За него проголосовали 120 тысяч человек. За летний парк «Уралмаш» - почти 100 тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru