Амфитеатр и гигантская смотровая вышка: как преобразят парки Екатеринбурга, участвующие в голосовании на благоустройство

В парке имени Чкалова даже в середине рабочего дня много посетителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уже месяц идет голосование за то, какой из пяти парков надо благоустроить в следующем году. Стартовало оно 15 апреля, а завершится 31 мая.

- Уже проголосовало 88 тысяч человек, - рассказал заместитель председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий. - По предварительным итогам, порядка 48 тысяч горожан проголосовали за летний парк «Уралмаш».

За второе место пока борются парк имени В.П. Чкалова и парк имени 50-летия ВЛКСМ. У них около 11 - 12 тысяч голосов. Далее идут сквер по улице Титова и парк имени Ф. Энгельса. Проголосовать можно на «Госуслугах», либо у волонтеров, которых можно встретить в парках. Рассказываем, в каком состоянии парки-кандидаты сейчас и как они изменятся, если победят.

В последний раз большая реконструкция в парке «Уралмаш» проходила в 2009 году. Тогда установили ограду Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЕТНИЙ ПАРК «УРАЛМАШ»

Его основали еще в 1933 году. Изначально территорию хотели отдать под цеха Уралмашзавода. Но потом решили, что парк в этом месте нужнее.

- Мы планируем разделить его на 14 зон. Например, будут две зоны для детей - тех, кто помладше и постарше. Будет и зона ожидания для родителей, - объясняет общественный куратор парка Сергей Борисов. - Будет и спортивная площадка со стороны улицы Машиностроителей и летняя эстрада.

В парке «Уралмаш» многие горожане и сейчас занимаются спортом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Может появиться в парке и общественный огород. Жители смогут забронировать на нем пару квадратных метров земли, чтобы вырастить что-нибудь. Также впервые в парке появится пруд. Будет и зона для выгула собак и для игры в шашки, шахматы и домино. А в центре парка сделают смотровую вышку в 60 метров высотой.

- Работы много. Дороже всего привести в порядок коммуникации, сантехнику, - добавляет Сергей Борисов. - Сейчас парк под покровительством ЦПКиО. Они разрабатывают новый проект. Проголосовать за летний парк «Уралмаш» можно в ТЦ «Веермол». Волонтеры там работают с 11.00 до 16.00. В парке также волонтеров можно найти по субботам и воскресеньям в это же время.

ПАРК Ф. ЭНГЕЛЬСА

Один из старейших парков города. В дореволюционные годы здесь находилась Малаховская площадь, которую еще называли Веселой из-за обилия увеселительных заведений. Вместо нее в 1926 году был разбит парк.

Паровоз в парке Энгельса сохранят и отремонтируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Парк давно нуждается в ремонте, - объясняет общественный куратор парка Алексей Сизиков. - Здесь слабое освещение, регулярные подтопления. Входные группы разваленные стоят. Надо скамейки заменить, детские площадки обновить, систему дренажа сделать.

Вложиться в реконструкцию парка Энгельса планируют также предприниматели Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Совете неравнодушных 15 мая предприниматели представили концепцию реконструкции парка, в которую они готовы вложиться. Так что можно надеяться, что даже если парк первое место в голосовании не займет, реконструкция в нем все равно состоится.

СКВЕР ПО УЛИЦЕ ТИТОВА

Имени у этого сквера так до сих пор и нет. Между тем он очень известен, например тем, что о нем писал стихи поэт Борис Рыжий. Он, кстати, жил в соседнем доме, на Титова, 44.

Рядом со сквером на улице Титова стоит дом, в котором жил знаменитый поэт Борис Рыжий Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если сквер победит, тогда можно будет поднять вопрос о том, чтобы его назвали в честь Бориса Рыжего, - отметил общественный куратор сквера, депутат Дмитрий Сергин. - Как писал в стихах Борис Рыжий, здесь «вечером Есенина читали, портвейн глушили, в домино играли».

В сквере на улице Титова может появиться амфитеатр, где поэтому смогут читать свои стихи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В случае победы, в сквере установят амфитеатр, где поэты смогут читать стихи. Появится детская площадка и площадка для выгула собак.

ПАРК ИМЕНИ В.П. ЧКАЛОВА

Находится на Вторчермете на возвышенности, благодаря чему здесь воздух свежий, как в лесу. В принципе парк и так выглядит ухоженно. Но есть пара проблем, которые может решить благоустройство. Во-первых, асфальтовые дорожки разломаны. Во-вторых, обилие шашлычников. И это в пожароопасный период. В ходе благоустройства в парке появятся камеры видеонаблюдения, которые позволят выявить нарушителей.

Разбитые дорожки - одна из главных проблем парка имени Чкалова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не хватает в парке и освещения, тем более что с одной стороны находится детская поликлиника, а с другой - школа. Жители также просят разделить парк на зоны, чтобы было место и для занятий спортом, и для прогулок с детьми, и для выгула собак и для тихого отдыха.

Проголосовать можно в том числе через волонтеров, которые работают в парках Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАРК 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

Здесь также планируют реконструировать дорожно-тропиночную сеть, плюс обновить входные группы. Появятся в парке и рекреационные зоны с дополнительным озеленением. Плюс благоустроена будет прибрежная зона у реки.