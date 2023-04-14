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Общество14 апреля 2023 9:52

Екатеринбург полтора месяца будет выбирать, какой из пяти парков надо благоустроить

Объясняем, как будет проходить голосование, которое начинается 15 апреля
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Так может измениться парк имени В.П. Чкалова Фото: администрация Екатеринбурга

Так может измениться парк имени В.П. Чкалова Фото: администрация Екатеринбурга

В субботу, 15 апреля, в Екатеринбурге начнется онлайн-голосование. Будем выбирать, какой из пяти парков города надо благоустроить в следующем году. В списке претендентов Парк имени В.П. Чкалова, Парк имени 50-летия ВЛКСМ, летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова и парк имени Ф. Энгельса. Этот шорт-лист в мэрии сформировали еще в конце прошлого года по предложениям от горожан. А сегодня в городской администрации рассказали, как будет проходить голосование.

СКОЛЬКО БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ГОЛОСОВАНИЕ

Начнется оно 15 апреля. А закончится 31 мая. Уже 1 июня в мэрии озвучат результаты.

- Голосование будет длиться полтора месяца. Нам очень хочется, чтобы все жители Екатеринбурга, кому исполнилось 15 лет и более, были его активными участниками, - рассказала председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Эскиз с благоустройством парка имени В.П. Чкалова Фото: администрация Екатеринбурга

Эскиз с благоустройством парка имени В.П. Чкалова Фото: администрация Екатеринбурга

ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ

Для того, чтобы отдать свой голос за благоустройство одного из парков Екатеринбурга, нужно быть зарегистрированным на сайте Госуслуги. Именно на его площадке проходит голосование.

- Чтобы проголосовать, надо зайти на сайт Госуслуг, там будет баннер «Голосование за общественные территории», - объясняет Тамара Благодаткова. – Далее надо будет выбрать город Екатеринбург и посмотреть, какие объекты представлены для голосования, ознакомиться с материалами о них и отдать свой голос за тот объект, который для вас важен.

Парк имени Ф. Энгельса до благоустройства

Парк имени Ф. Энгельса до благоустройства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проголосовать можно также через сайт 66.gorodsreda.ru, либо через сайт городской администрации «екатеринбург.рф» - 15 апреля на нем появится специальный баннер.

- В любом случае каждый раз вам надо будет подтверждать учетную запись на сайте Госуслуг, - отметила Тамара Благодаткова.

Еще один вариант голосования - через волонтеров, которые с 15 апреля начнут работать рядом с парками-кандидатами и в крупных торговых центрах.

Вариант благоустройства сквера по улице Титова Фото: администрация Екатеринбурга

Вариант благоустройства сквера по улице Титова Фото: администрация Екатеринбурга

КАК БЛАГОУСТРОЯТ ПАРК-ПОБЕДИТЕЛЬ

В парке имени Чкалова, если он победит, обновят дорожно-тропиночную сеть и установят фонарные столбы. Плюс в парке заменять малые архитектурные формы, оборудуют игровые площадки и поставят скамейки с урнами.

- В парке предлагается выполнить комплексное благоустройство: ремонт и устройство тротуаров из асфальтобетона, одну из тропинок из песчаного покрытия. Вдоль основных транзитных путей появится освещение, - сообщают в администрации Екатеринбурга.

В проекте предусмотрена и зона для выгула собак и воркаут-зона. А детскую площадку покроют наливным резиновым материалом, смягчающим падение.

Такая площадка может появиться в сквере по улице Титова Фото: администрация Екатеринбурга

Такая площадка может появиться в сквере по улице Титова Фото: администрация Екатеринбурга

Другое дело - сквер на улице Титова. В нем сейчас не хватает урн и скамеек. В прошлые годы этот сквер до шорт-листа голосования еще не доходил.

- Это новый объект, немного неожиданный для нас, - сказала Тамара Благодаткова. – Это бульвар по улице Титова от улицы Братской до улицы Ферганской. Он часто используется горожанами.

В сквере планируют обновить детскую площадку, сделать зону воркаута и место для выгула собак. Проект предусматривает и замену дорожного покрытия.

- В парке будет установлено наружное освещение вдоль центрального тротуара, - добавляют в мэрии.

Парк имени 50-летия ВЛКСМ до благоустройства

Парк имени 50-летия ВЛКСМ до благоустройства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке 50-летия ВЛКСМ по проекту планируют реконструировать дорожно-тропиночную сеть и сделать входные группы. Появятся в парке и рекреационные зоны с дополнительным озеленением. Плюс благоустроена будет прибрежная зона у реки.

Парк имени Ф. Энгельса в шорт-лист голосования попадает не в первый раз. Еще год назад, например, в нем предлагали обустроить современное освещение, сделать многофункциональную площадь, возвести два детских городка, воркаут-площадку, а также высадить кустарники и деревья, восстановить газоны и установить скамейки с урнами.

Летний парк «Уралмаш» не первый год участвует в голосовании

Летний парк «Уралмаш» не первый год участвует в голосовании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летний парк «Уралмаш» тоже не первый год пытается выиграть в голосовании. Год назад, например, когда он участвовал в голосовании, по проекту предлагалось организовать в нем зоны тихого отдыха для взрослых, построить арт-объекты и обустроить несколько площадок для детей и для спортивных занятий. Плюс ко всему этому в парке обновили бы скамейки, урны и фонари. Добавим, что сам летний парк «Уралмаш» в прошлом году передали под управление команды парка Маяковского.

- Мы постараемся не сделать парк «Уралмаш» копией парка Маяковского, - говорил директор ЦПКиО Павел Зубакин. – У него своя стилистика и культура. Построим ту финансовую модель, которая позволяет использовать денежный ресурс для преображения.

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