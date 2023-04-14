Так может измениться парк имени В.П. Чкалова Фото: администрация Екатеринбурга

В субботу, 15 апреля, в Екатеринбурге начнется онлайн-голосование. Будем выбирать, какой из пяти парков города надо благоустроить в следующем году. В списке претендентов Парк имени В.П. Чкалова, Парк имени 50-летия ВЛКСМ, летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова и парк имени Ф. Энгельса. Этот шорт-лист в мэрии сформировали еще в конце прошлого года по предложениям от горожан. А сегодня в городской администрации рассказали, как будет проходить голосование.

СКОЛЬКО БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ГОЛОСОВАНИЕ

Начнется оно 15 апреля. А закончится 31 мая. Уже 1 июня в мэрии озвучат результаты.

- Голосование будет длиться полтора месяца. Нам очень хочется, чтобы все жители Екатеринбурга, кому исполнилось 15 лет и более, были его активными участниками, - рассказала председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Эскиз с благоустройством парка имени В.П. Чкалова Фото: администрация Екатеринбурга

ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ

Для того, чтобы отдать свой голос за благоустройство одного из парков Екатеринбурга, нужно быть зарегистрированным на сайте Госуслуги. Именно на его площадке проходит голосование.

- Чтобы проголосовать, надо зайти на сайт Госуслуг, там будет баннер «Голосование за общественные территории», - объясняет Тамара Благодаткова. – Далее надо будет выбрать город Екатеринбург и посмотреть, какие объекты представлены для голосования, ознакомиться с материалами о них и отдать свой голос за тот объект, который для вас важен.

Парк имени Ф. Энгельса до благоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проголосовать можно также через сайт 66.gorodsreda.ru, либо через сайт городской администрации «екатеринбург.рф» - 15 апреля на нем появится специальный баннер.

- В любом случае каждый раз вам надо будет подтверждать учетную запись на сайте Госуслуг, - отметила Тамара Благодаткова.

Еще один вариант голосования - через волонтеров, которые с 15 апреля начнут работать рядом с парками-кандидатами и в крупных торговых центрах.

Вариант благоустройства сквера по улице Титова Фото: администрация Екатеринбурга

КАК БЛАГОУСТРОЯТ ПАРК-ПОБЕДИТЕЛЬ

В парке имени Чкалова, если он победит, обновят дорожно-тропиночную сеть и установят фонарные столбы. Плюс в парке заменять малые архитектурные формы, оборудуют игровые площадки и поставят скамейки с урнами.

- В парке предлагается выполнить комплексное благоустройство: ремонт и устройство тротуаров из асфальтобетона, одну из тропинок из песчаного покрытия. Вдоль основных транзитных путей появится освещение, - сообщают в администрации Екатеринбурга.

В проекте предусмотрена и зона для выгула собак и воркаут-зона. А детскую площадку покроют наливным резиновым материалом, смягчающим падение.

Такая площадка может появиться в сквере по улице Титова Фото: администрация Екатеринбурга

Другое дело - сквер на улице Титова. В нем сейчас не хватает урн и скамеек. В прошлые годы этот сквер до шорт-листа голосования еще не доходил.

- Это новый объект, немного неожиданный для нас, - сказала Тамара Благодаткова. – Это бульвар по улице Титова от улицы Братской до улицы Ферганской. Он часто используется горожанами.

В сквере планируют обновить детскую площадку, сделать зону воркаута и место для выгула собак. Проект предусматривает и замену дорожного покрытия.

- В парке будет установлено наружное освещение вдоль центрального тротуара, - добавляют в мэрии.

Парк имени 50-летия ВЛКСМ до благоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке 50-летия ВЛКСМ по проекту планируют реконструировать дорожно-тропиночную сеть и сделать входные группы. Появятся в парке и рекреационные зоны с дополнительным озеленением. Плюс благоустроена будет прибрежная зона у реки.

Парк имени Ф. Энгельса в шорт-лист голосования попадает не в первый раз. Еще год назад, например, в нем предлагали обустроить современное освещение, сделать многофункциональную площадь, возвести два детских городка, воркаут-площадку, а также высадить кустарники и деревья, восстановить газоны и установить скамейки с урнами.

Летний парк «Уралмаш» не первый год участвует в голосовании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летний парк «Уралмаш» тоже не первый год пытается выиграть в голосовании. Год назад, например, когда он участвовал в голосовании, по проекту предлагалось организовать в нем зоны тихого отдыха для взрослых, построить арт-объекты и обустроить несколько площадок для детей и для спортивных занятий. Плюс ко всему этому в парке обновили бы скамейки, урны и фонари. Добавим, что сам летний парк «Уралмаш» в прошлом году передали под управление команды парка Маяковского.

- Мы постараемся не сделать парк «Уралмаш» копией парка Маяковского, - говорил директор ЦПКиО Павел Зубакин. – У него своя стилистика и культура. Построим ту финансовую модель, которая позволяет использовать денежный ресурс для преображения.

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