«Не сделаем копией Парка Маяковского»: в ЦПКиО рассказали, как изменят парк «Уралмаш»

Парк "Уралмаш" не будут реконструировать зимой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда Парка Маяковского уже придумала, как будет улучшать парк «Уралмаш». Напомним, что территорию отдали в пользование ЦПКиО. О такой судьбе главного парка района заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Теперь директор ЦПКиО Павел Зубакин поспешил отметить, что парк «Уралмаш» сохранит свою уникальную концепцию.

- Мы постараемся не сделать парк «Уралмаш» копией Парка Маяковского. У него своя стилистика и культура. Построим ту финансовую модель, которая позволяет использовать денежный ресурс для преображения, - рассказывает Павел Зубакин.

Парк "Уралмаш" летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На его территории сохранят все деревья и природные конструкции. Зимой никаких изменений не будет, а вот с наступлением лета команда ЦПКиО активно начнет реконструкцию.

В Парке Маяковского надеются, что уже в 2023 году жители Уралмаша увидят изменения в главном парке своего района. В первую очередь внимание уделят каркасу тропиночной сети.

За основу реконструкции Павел Зубакин предлагает взять разработанный проект «Атомстройкомплекса», за который голосовали жители Уралмаша летом 2022 года. Но к нему есть определенные вопросы, поэтому проект ждут доработки.

Парк "Уралмаш" летом до реконструкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судьба парка «Уралмаш» волновала местных жителей еще с тех пор, как он проиграл в гонке за благоустройство Преображенскому парку в Академическом. Голосование проходило летом 2022 года. Общественники и местные жители по большей части остались недовольны его итогами.

Ситуацию разрешил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На днях во время итоговой пресс-конференции глава города объявил, что парк «Уралмаш» уходит в руки команды Парка Маяковского.

В первую очередь в парке "Уралмаш" поменяют тропинки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- То, что касается летнего парка «Уралмаш», мы не обещали начинать работы в этом году. Только предусмотреть деньги на начало проектирования, что мы и сделали. Этот парк - больше рекреация, спокойный отдых, но хотелось бы видеть там качественное предложение по активностям, аттракционам. Мы территорию парка «Уралмаш» передали в пользование парка Маяковского. Сегодня это одно подразделение, - говорил Алексей Орлов.