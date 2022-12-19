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Общество19 декабря 2022 10:14

«Не сделаем копией Парка Маяковского»: в ЦПКиО рассказали, как изменят парк «Уралмаш»

Директор Парка Маяковского рассказал, как изменится парк «Уралмаш», переданный ЦПКиО
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Парк "Уралмаш" не будут реконструировать зимой

Парк "Уралмаш" не будут реконструировать зимой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда Парка Маяковского уже придумала, как будет улучшать парк «Уралмаш». Напомним, что территорию отдали в пользование ЦПКиО. О такой судьбе главного парка района заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Теперь директор ЦПКиО Павел Зубакин поспешил отметить, что парк «Уралмаш» сохранит свою уникальную концепцию.

- Мы постараемся не сделать парк «Уралмаш» копией Парка Маяковского. У него своя стилистика и культура. Построим ту финансовую модель, которая позволяет использовать денежный ресурс для преображения, - рассказывает Павел Зубакин.

Парк "Уралмаш" летом

Парк "Уралмаш" летом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На его территории сохранят все деревья и природные конструкции. Зимой никаких изменений не будет, а вот с наступлением лета команда ЦПКиО активно начнет реконструкцию.

В Парке Маяковского надеются, что уже в 2023 году жители Уралмаша увидят изменения в главном парке своего района. В первую очередь внимание уделят каркасу тропиночной сети.

За основу реконструкции Павел Зубакин предлагает взять разработанный проект «Атомстройкомплекса», за который голосовали жители Уралмаша летом 2022 года. Но к нему есть определенные вопросы, поэтому проект ждут доработки.

Парк "Уралмаш" летом до реконструкции

Парк "Уралмаш" летом до реконструкции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судьба парка «Уралмаш» волновала местных жителей еще с тех пор, как он проиграл в гонке за благоустройство Преображенскому парку в Академическом. Голосование проходило летом 2022 года. Общественники и местные жители по большей части остались недовольны его итогами.

Ситуацию разрешил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На днях во время итоговой пресс-конференции глава города объявил, что парк «Уралмаш» уходит в руки команды Парка Маяковского.

В первую очередь в парке "Уралмаш" поменяют тропинки

В первую очередь в парке "Уралмаш" поменяют тропинки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- То, что касается летнего парка «Уралмаш», мы не обещали начинать работы в этом году. Только предусмотреть деньги на начало проектирования, что мы и сделали. Этот парк - больше рекреация, спокойный отдых, но хотелось бы видеть там качественное предложение по активностям, аттракционам. Мы территорию парка «Уралмаш» передали в пользование парка Маяковского. Сегодня это одно подразделение, - говорил Алексей Орлов.

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