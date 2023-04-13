В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование за объекты благоустройства на 2024 год

В список претендентов на благоустройство вошли пять парков Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 апреля в Екатеринбурге стартует голосование за объекты благоустройства на 2024 год. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, где будет проходить голосование.

- В этом году проголосовать можно через площадку 66.gorodsreda.ru либо через портал «Госуслуги». Также голосовать можно у волонтеров в торговых центрах. Было выбрано пять объектов. Голосовать можно с 14 лет, - уточнил Алексей Бубнов. - Кроме того, к нам обратились благотворители. Возможно, один объект будет благоустроен из внебюджетных средств.

Напомним, что по итогам проведенного ранее опроса в список претендентов на благоустройство вошли пять парков: Парк имени В.П. Чкалова; Парк имени 50-летия ВЛКСМ; Летний парк «Уралмаш»; Сквер по улице Титова; Парк имени Ф. Энгельса.

Вице-мэр отметил, что в приоритете у города благоустроить парк «Уралмаш».

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