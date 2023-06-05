В Минобрнауки опровергли информацию о том, что Ольга Бузова приезжала в Екатеринбург продвигать науку

Ольга Бузова приезжала в Екатеринбург впервые за год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве науки и высшего образования опровергли информацию, распространяемую в telegram-каналах, о том, что якобы телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова приезжала в Екатеринбург для продвижения науки среди молодежи и студентов.

Звезда российского шоу-бизнеса посетила уральскую столицу 1 июня, первым делом отправившись в Уральский государственный горный университет. Там проходили съемки проекта, подробности которого в УГГУ не раскрыли. О приезде Ольги Бузовой студенты узнали случайно, столкнувшись с ней в стенах вуза.

- 1 июня проходили съемки проекта, ведущей которого является российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер – Ольга Бузова. Детали проекта не раскрываются и будут анонсированы позже, - подтверждали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе университета.

Сама телезвезда во время съемок успела выложить в соцсети несколько снимков, а один из студентов даже подарил актрисе полудрагоценный камень. Певица сразу же похвасталась фанатам своим подарком, но про съемки рассказала значительно позднее, в отдельном посте и без подробностей.

Ольга Бузова выложила фото с геолокацией из УГГУ. Фото: соцсети Ольги Бузовой

- Студент Уральского горного университета подарил содалит, который он сам нашел в 2021 году. Мы сейчас обалдели, когда прочитали его свойства: это полудрагоценный камень, найденный здесь, в Екатеринбурге! – рассказывала Ольга Бузова своим подписчикам.

Ряд telegram-каналов в тот день сообщали, что певица и телеведущая приехала в Екатеринбург для участия в проекте при поддержке Минобрнауки с целью продвигать интерес к науке среди молодежи.

- Минобрнауки России не имеет отношения к данному проекту, - коротко ответили в пресс-службе ведомства «КП-Екатеринбург».

При этом, в самом УГГУ уточнили, что новой информацией по поводу съемок нового проекта с Ольгой Бузовой не располагают.

До этого популярная знаменитость приезжала в Екатеринбург почти год назад. На Summer Fest-2022 она удивила публику неожиданными признаниями. Певица много разговаривала с залом, рассказала, как у нее дела на личном – на тот момент любовных отношений у исполнительницы ни с кем не было.