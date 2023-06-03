Эрик Бикфалви признан лучшим бомбардиром и легендой ФК «Урал»

Своего бомбардировщика клуб называет Тором. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Полузащитник «Урала» и самый результативный румынский футболист Эрик Бикфалви объявлен легендой. По итогам заключительного матча сезона он был признан лучшим бомбардиром клуба в высшем дивизионе. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Урал» в социальных сетях.

- Эрик забил за Урал уже 56 голов, превзошел достижение знаменитого форварда Юрия Матвеева. И теперь по праву Эрик Бикфалви считается легендой «Урала»! – пишет футбольный клуб.

Так 3 июня бомбардира Бикфалви поздравили перед матчем Урал-Сочи. А еще ему вручили футболку в честь юбилейного 55-гола. Сам клуб называет Эрика своим Тором и несомненно гордится его достижениями.

Футболист уже неоднократно поражал болельщиков уникальными голами. Так, например, он совершал невероятный удар в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Арсенала». Удар по мячу пришелся на 38-ю минуту встречи с соперником.

В Россию футболист-легенда приехал еще в 2016 году. А с 2017 года Бикфалви стал игроком уральского клуба. Эрика полюбили не только коллеги по цеху, но и болельщики. Ранее, он лично поздравлял с новогодними праздниками 14-летнего фаната, чтобы исполнить его мечту.

Футболист Эрик Бикфалви родился в Румынии, в небольшом городе Карей. С юных лет Эрик Бикфалви тренировался в клубах «Шкоала спортива», где начал развиваться как профессиональный футболист. У Эрика есть жена и двое сыновей. Вне тренировок он любит проводить с ними время. А в зимний период времени спортсмен с близкими выезжает в горы, чтобы покататься на лыжах.

Во время своего первого матча в составе «Урала» Бикфалви забил два гола. Тем самым, он вернул команду в игру. А впоследствии вывело игроков в финал Кубка России.

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