2020-07-15T18:03:01+03:00
Спорт

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви забил потрясающий гол ударом через себя

Невероятный удар ему удался в матче 29-го тура РПЛ против «Арсенала»
Алина СУРИНА
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Эрик Бикфалви сделал невероятный удар в падении через себяЭрик Бикфалви сделал невероятный удар в падении через себяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви забил потрясающий гол ударом через себя. Невероятный удар ему удался в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Арсенала», который проходит сегодня на стадионе «Екатеринбург Арена».

Невероятный удар в падении через себя замкнув подачу Дениса Кулакова Эрик Бикфалви сделал на 38-ой минуте встречи. Гол сравнял счет команд - 1:1.

«Урал» сегодня играет с «Арсеналом» на стадионе «Екатеринбург Арена» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Урал» сегодня играет с «Арсеналом» на стадионе «Екатеринбург Арена»Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Урал», набрав 35 очков в 28 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (34) располагается на 10-й строчке.

Эрик Бикфалви забил потрясающий гол ударом через себя.Видео: rutube.ru, Тинькофф Российская Премьер-Лига

ИСТОЧНИК KP.RU

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