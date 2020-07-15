15 Июль 2020 2020-07-15T18:03:01+03:00

Эрик Бикфалви сделал невероятный удар в падении через себя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Невероятный удар ему удался в матче 29-го тура РПЛ против «Арсенала»

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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви забил потрясающий гол ударом через себя. Невероятный удар ему удался в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Арсенала», который проходит сегодня на стадионе «Екатеринбург Арена».

Невероятный удар в падении через себя замкнув подачу Дениса Кулакова Эрик Бикфалви сделал на 38-ой минуте встречи. Гол сравнял счет команд - 1:1.

«Урал» сегодня играет с «Арсеналом» на стадионе «Екатеринбург Арена»Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Урал», набрав 35 очков в 28 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (34) располагается на 10-й строчке.

Эрик Бикфалви забил потрясающий гол ударом через себя.Видео: rutube.ru, Тинькофф Российская Премьер-Лига

ИСТОЧНИК KP.RU