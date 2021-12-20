«Просил шапку-ушанку»: Полузащитник ФК «Урал» Эрик Бикфалви вместе с Дедом Морозом исполнил мечту 14-летнего мальчика

Объезды продлятся целую неделю, и в воскресенье, 26 декабря, "Ёлка желаний" завершится большим новогодним карнавалом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 14-летнего Серафима Барковского есть ментальные нарушения и с детства плохо развита речь. Но это не мешает ему быть страстным поклонником футбола. Болеет мальчик за наш футбольный клуб «Урал», не пропускает ни одного матча. На Новый год Серафим попросил у Дедушки Мороза шапку-ушанку с эмблемой ФК.

Так получилось, что его места попала на «Елку желаний» благотворительного фонда «Дорогами добра». И волонтеры вместе с «Уралом» поспешили его исполнить. - Футбольный клуб «Урал», а также Дед Мороз и Снегурочка вручили Серафиму желаемый подарок. А его любимый игрок Эрик Бикфалви лично поздравил его в режиме онлайн, - рассказали в фонде.

Акции «Ёлка желаний» в этом году 21 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего волонтеры подарят более 3000 подарков для деток из кризисных семей. В этому году «Елка желаний» проходит уже в двадцать первый раз. Как отмечают представители фонда, дети чаще всего хотят получить в подарок спортивные товары: лыжи, снеготкаты, коньки и боксерские перчатки. В это воскресенье, 26 декабря участники «Елки желаний» устроят карнавал на одной из главных улиц города. Они будут поздравлять прохожих, и делиться праздничным настроением.

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