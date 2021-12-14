В Екатеринбурге открывают академию Дедов Морозов и Снегурочек

. Добровольцы научатся наносить грим, праздничные речи и споют вместе с детьми и взрослыми новогодние песни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры благотворительного фонда «Дорогами добра» проведут тренинги для добровольцев, которые будут Дедами Морозами и Снегурочками. Обучение новых волонтеров, которые будут участвовать в акции «Елка желаний» начнется завтра, 15 декабря. Добровольцы научатся наносить грим, праздничные речи и споют вместе с детьми и взрослыми новогодние песни.

- Мы учим волонтеров тому, как должна вести себя команда Дед Мороз, Снегурочка, координатор. Обучаем их, чтобы они наносили правильно грим, который позволит увидеть в актерах волшебников, а также рассказываем им, как нужно правильно поздравлять ребенка. Академия будет действовать только 1 день. Волонтерам расскажут, к каким детям мы ездим, как себя с ними вести, чем увлечь, - рассказала «КП-Екатеринбург PR-специалист фонда Дарья Трофимова.

В этом году, волонтеры подарят 3 000 подарков детям из малообеспеченных и кризисных семей, пенсионерам, инвалидам. Кроме того, они исполнят заветные желания ветеранов Великой Отечественной войны. Для того, чтобы поучаствовать в «Елке желаний» нужно заполнить анкету на сайте фонда или позвонить в офис Деда Мороза по телефону 213-05-31.