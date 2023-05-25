«Его мать кидалась на полицию с топором!»: неожиданные детали вызволения собаки из квартиры треш-стримера, избивавшего овчарку

Пса отдали волонтерам, которые передали его ветеринарам. Фото: волонтер Татьяна Девятайкина

Волонтеры, которые вызволили из плена избитую собаку в Нижнем Тагиле, рассказали шокирующие подробности истории. Как оказалось, мама треш-стримера, который со всего размаха бил своего пса по морде и телу во время трансляции, встала на его защиту с топором.

Напомним, видео Булата Муратова с издевательством над собакой появилось в конце прошлой недели. После его появления первым тревогу забил житель Ростова-на-Дону, который наткнулся на стрим. Запись с него он отправил волонтерам из Нижнего Тагила, так как Булат сам рассказал на видео, где живет.

В течение нескольких дней волонтеры и полицейские пытались вызволить собаку из плена, но дверь никто не открывал. В конце концов понадобилась помощь спасателей. Дверь спилили болгаркой из-за появившейся у полицейских информации о том, что треш-блогер может расправиться со своей матерью. Однако женщина оказалась категорически против помощи.

- Она не просто бегала с топором, она с ним кидалась на полицейских! Были слышны крики. Но полицейским удалось утихомирить женщину и забрать у нее топор, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Татьяна Девятайкина.

Спасатели вскрыли дверь квартиры треш-стримера. Фото: группа "Тагильский спасатель" во "Вконтакте"

Сам Булат в это время вел себя максимально спокойно. Он прятался под подушками в соседней комнате. По словам Татьяны, его даже не сразу удалось заметить правоохранителям. Пес по кличке Чип был рядом с ним. Полицейским и волонтерам треш-блогер не сопротивлялся.

Собаку после счастливого спасения передали волонтерам, которые увезли ее в Екатеринбург. Сейчас питомец проходит полное обследование ветеринарном стационаре.

- 26 мая у пса будет кастрация. Врач сказал, что, по предварительным результатам, состояние удовлетворительное, серьезных травм пес не получил. 27 мая, скорее всего, мы его заберем, - уточнила волонтер.

Новых хозяев в ближайшее время спасенному животному искать не будут. Пока будет идти следствие, Чипа заберет к себе домой Татьяна Девятайкина. Ранее инцидент комментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, после того как полицейские попали в квартиру, они увезли мужчину на допрос. После проверки будет принято соответствующее решение.

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