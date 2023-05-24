«Мог расправиться с собственной матерью»: в полиции рассказали подробности истории живодера, избившего собаку во время стрима

Спасателям пришлось вскрывать дверь блогера в квартиру. Фото: группа "Тагильский спасатель" во "Вконтакте"

В Нижнем Тагиле живодер, который в прямом эфире избивал свою собаку, был опрошен полицейскими. Силовикам пришлось вызвать службу спасения, чтобы попасть в квартиру и спасти покалеченного пса.

На днях в Сеть попало видео, на котором местный житель Булат Муратов избивал своего питомца. Он со всего размаха бил пса кулаками по морде и телу. Первым тревогу забил житель Ростова-на-Дону, которому на глаза попалось шокирующее видео. Его он отправил зоозащитникам из Нижнего Тагила, так как автор ролика сам признавался, что живет в этом городе.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, сотрудники не могли попасть в квартиру сутки. В итоге полицейским пришлось ждать спасателей, которые вскрыли дверь в квартиру.

- Это было сделано после того, как в полицию поступили сигналы о том, что мужчина мог расправиться с собственной матерью, с которой он проживал. К счастью, пожилая женщина, собака и сам подозреваемый находились в жилище в полном здравии, - отмечал полковник Валерий Горелых.

После того, как полиции удалось проникнуть в квартиру, треш-стример был доставлен в отделение для допроса. После проверки будет принято процессуальное решение, отмечал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Пес по кличке Чип был передан волонтерам, которые увезли его на обследование в Екатеринбург. Ветеринары должны установить, получил ли питомец какие-либо серьезные травмы.

Как сообщали зоозащитники ранее, Булат Муратов признавался полицейским, что видео было снято еще четыре месяца назад, бить свою собаку он стал якобы из-за ссоры с другом.

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