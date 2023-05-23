Дверь вскрывали спасатели: волонтеры рассказали, как вызволяли из плена избитую трэш-блогером собаку в Нижнем Тагиле

Шокирующий стрим увидел житель Ростова-на-Дону. Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле волонтерам удалось вызволить собаку из квартиры треш-блогера. Попасть туда и забрать беззащитное животное не удавалось долгое время.

Напомним, на днях в Сеть попало видео из стрима, на котором местный житель Булат Муратов избивал своего питомца. Тагильчанин со всего размаха бил овчарку кулаками по морде и телу. Первым тревогу забил житель Ростова-на-Дону, которому на глаза попалось шокирующее видео. Его он отправил зоозащитникам из Нижнего Тагила, так как автор ролика сам признавался, что живет в этом городе.

Выходка блогера вызвала широкий общественный резонанс. На произошедшее обратили внимание зоозащитники, волонтеры, сотрудники полиции и депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов. Забрать собаку из квартиры не удавалось в течение нескольких дней после появления видео. Булат Муратов попросту не открывал дверь полицейским.

Однако 23 мая сотрудникам МБУ «Центр защиты населения и территории» Нижнего Тагила при помощи болгарки все-таки удалось вскрыть дверь в квартире живодера. Эта операция длилась около восьми часов.

- Приезжали волонтеры из Екатеринбурга. Они большие молодцы. Сейчас собаку везут в Екатеринбург к ветеринару, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер из Нижнего Тагила Олеся Вебер.

Специалисты должны провести комплексное обследование состояния здоровья собаки. Ранее в полиции Нижнего Тагила сообщили, что по факту произошедшего начата проверка.