Группа Игоря Дятлова погибла предположительно ночью 2 февраля 1959 года

Прошло 64 года с того момента, как на перевале Дятлова при загадочных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов, а споры между исследователями так и не прекращаются. Каждый год исследователи предлагают новые версии того, что могло произойти 2 февраля 1959 года на перевале. А затем другие исследователи пытаются их версию опровергнуть.

Так, в январе на конференции, посвященной памяти группы Дятлова, которая прошла в Екатеринбурге, исследователь Вадим Скибинский предположил, что туристы скончались из-за аварии при испытаниях ракеты Р-12. Якобы ракета потерпела крушение в районе перевала и из нее вырвалось облако азотной кислоты, которое и накрыло палатку.

- Туман из азотной кислоты мог проникнуть через брезент палатки, и это вызвало реакцию у туристов, - говорил Скибинский. - Я сам один раз случайно вдохнул пары кислоты. Состояние ужасное – спазм и страх. Туристы вынуждены были дышать тем, что было в палатке, резать ее изнутри. Это и явилось причиной смерти всех девяти человек.

Начало рокового похода

Альтернативный взгляд на эту версию предложил Владислав Карелин, участвовавший в поисках группы Дятлова на перевале в 1959 году.

- В основу своей версии Вадим Скибинский заложил полет ракеты Р-12, якобы стартовавшей из поселка Полярный на полярном Урале, - объясняет Владислав Карелин. – По его мнению, ракета Р-12 летела с севера на юг вдоль уральского хребта и потерпела аварию в районе палатки дятловцев. А причиной аварии, по его мнению, стала неисправность в топливной системе, что привело к быстрому расходу топлива и преждевременному падению ракеты. Остался лишь окислитель – азотная кислота – которая образовала аэрозоль.

Как отметил Владислав Карелин, он изучил информацию об испытаниях ракеты Р-12 в СССР и действительно нашел информацию о запусках в 1959 году. Но состоялись они все-таки не в те же даты, когда погибла группа Дятлова.

По неясной причине ночью 2 февраля 1959 года туристы разрезали палатку и выбежали на мороз, после чего погибли

- Проектные работы по ракете были начаты еще в 1955 году, - объясняет Карелин. – Первый пуск был осуществлен 22 июня 1957 года. Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 4 марта 1959 года ракета Р-12 была принята на вооружение советской армии. В приложении к постановлению указывалось, что надо провести в течение 1959 года и первого квартала 1960 года климатические испытания ракет. И такие испытания при отрицательной температуре были проведены, но только в декабре 1959 года и январе 1960-го. О чем имеются воспоминания участников этих испытаний. Скибинский утверждает, что нельзя было принять на вооружение ракету Р-12 без предварительных климатических испытаний, но советская власть поступила именно так.

Также, по версии Карелина, аварии из-за нехватки топлива в ракете не могло произойти, так как утечка топлива была бы обнаружена при подготовке ракеты к пуску, как приборами, так и при осмотре специалистами.

Добавим, что Владислав Карелин также рассказал свою версию, почему группа Дятлова поставила палатку на продуваемом склоне горы Холатчахль, а не в низине ближе к лесу. По его предположению, руководитель тургруппы допустил ошибку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия: туристов на перевале Дятлова убило облако азотной кислоты от ракеты

Туристов на перевале Дятлова убило облако азотной кислоты от ракеты (Подробнее)

«Лидер тургруппы совершил ошибку»: участник поисков на перевале Дятлова 1959 года раскрыл загадку разрезанной палатки

Участник поисков на перевале Дятлова объяснил, почему палатка погибших туристов оказалась на продуваемом склоне горы (Подробнее)

Какую правду о гибели туристов на перевале Дятлова скрывал следователь: Опубликованы неизвестные письма Льва Иванова, расследовавшего громкое дело

Опубликованы неизвестные воспоминания следователя Льва Иванова, занимавшегося расследованием гибели туристов на Перевале Дятлова (Подробнее)