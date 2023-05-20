Палатка группы Игоря Дятлова, найденная на перевале

Уже 64 года остается нераскрытой тайна перевала Дятлова, что на севере Свердловской области. Ночью 2 февраля 1959 года группа из девяти туристов, которая была в походе под руководством Игоря Дятлова, по непонятной причине разрезала одну из стенок палатки и выбежала на мороз. Вскоре все погибли. В течение последующих месяцев поисковая группа находила их изувеченные тела на разном расстоянии от палатки.

Сегодня, 20 мая, в Екатеринбурге прошла IV Всероссийская конференция, посвященная трагедии на перевале Дятлова. Своими воспоминаниями на ней поделился Владислав Карелин, участвовавший в поисках пропавших туристов в 1959 году.

Владислав Карелин (в центре) участвовал в поисках пропавшей группы Игоря Дятлова зимой 1959 года Фото: Данил СВЕЧКОВ

ПАЛАТКУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОВРЕДИЛИ

Владислав Карелин с товарищами и сам в ту зиму был в походе на севере Среднего Урала. Получилось так, что по одному маршруту двигался он с единомышленниками, а по другому - группа Дятлова.

- Только мы маршрут выбрали такой, что он начинался на 50 километров южнее места, где потом погибла группа Дятлова, - объясняет Владислав Карелин. - Перед походом Игорь Дятлов приходил ко мне домой, мы обсуждали маршруты. Думали, что там наши группы как-то встретятся.

Встречи не произошло. Завершив поход, Владислав Георгиевич с товарищами вернулся в город Серов. Во время обеда в столовой к ним подошел незнакомец, который, видя их снаряжение, спросил, не их ли все ищут.

Поиски пропавших туристов на перевале продолжались несколько месяцев

- Мы сразу поняли, что нехорошее что-то случилось, - говорит Владислав Карелин. - Позвонили в Свердловск. Нам сказали, что идут поиски группы Дятлова и порекомендовали сразу присоединиться к ним. И 26 февраля мы уже облетали район поисков на самолете. Хотя с него ничего и не увидишь.

Уже вечером 26 февраля пришла радиограмма, что найдена палатка на склоне горы Холатчахль. Как объясняет Карелин, знаменитая фотография, показывающая ее в помятом состоянии, не показывает, как она на самом деле выглядела, когда ее впервые обнаружили.

- 28 февраля я участвовал в разборе палатки. Мы вынимали вещи и никакой описи не делали, - объясняет участник поисков. - Задняя часть палатки была повалена. И я никак не могу согласиться с исследователями, которые говорят, что задний конек упал полностью. Нет. Задний не упал. Он не был сорван. Палка просто наклонилась. Судя по всему, она была повалена людьми, которые до нас шуровали в палатке. Тот вид на фотографии, который видим, это не оригинальное состояние палатки. Это палатка после того, как ее очень сильно повредили различными движениями, когда нашли.

Один из последних снимков участника рокового похода Семена Золотарева

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ПЕРЕЛОМЫ

По словам Владислава Карелина, следователи не ограничивали поисковиков в передвижениях по месту трагедии. Закрытых зон не было. Разрез на палатке, через который туристы якобы выбежали на улицу, он видел.

- Не берусь сказать, какие реально были разрезы, - говорит Карелин. - Мы видели уже не изначальную картину палатки, а очень сильно измененную.

Отдельно участник поисков отметил странное расположение палатки – на склоне горы. Дело в том, что на перевале дуют очень сильные ветра.

Группа Игоря Дятлова погибла на севере Свердловской области 2 февраля 1959 года

- Обычно по вечерам мы в большой армейской палатке после ужина собирались и обсуждали события прошедшего дня, - говорит Карелин. - Лично я, когда посмотрел, где палатка стоит и как она стоит, однозначно принял для себя четкое решение, которое поддержали все в этой большой армейской палатке в то время. Я бы палатку на этом месте никогда не поставил. Даже в любой страшной буре я бы спустился вниз по склону до леса. Там до леса всего-то 15-20 минут идти. Я с самого начала считал, что Дятлов совершил ошибку, решив установить палатку на открытом месте, на открытом склоне.

Другой загадочный момент в истории гибели группы Дятлова – травмы и переломы, которые были обнаружены на телах туристов. Не совсем понятно, откуда они взялись. По мнению Владислава Карелина, объясняются они тем, что туристы, спускаясь со склона, часто падали и ударялись о камни.

- Склон был необычный. Спускались мы со склона. Я даже один раз упал. А почему упал? Потому что на склоне определенные места были ледяными. А изо льда торчат камни острые или плоские, - объясняет участник поисков. - У меня четкое убеждение - все травмы были получены на каменных грядах. Они спускались по склону в ночи, двигались быстро и часто падали.

Добавим, что «Комсомольская правда» ведет свое расследование, чтобы выяснить причину трагедии, случившейся 64 года назад. Ранее наши корреспонденты совместно со съемочной группой «Первого канала» участвовали в экспедиции на перевал Дятлова, чтобы выяснить обстоятельства гибели туристов.

Сейчас в Интернете можно найти десятки разных версий случившегося. Одни исследователи уверяют, что во всем виноваты паранормальные силы - инопланетяне, снежный человек, некое «проклятие» горы Холатчахль... Другие настаивают на том, что туристы погибли из-за техногенной катастрофы, например, неудачного испытания ракеты, которая упала в районе перевала. Есть и более реалистичные версии - о сошедшей лавине или конфликте внутри группы, который привел к трагичному финалу.

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