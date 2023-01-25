Версия: туристов на перевале Дятлова убило облако азотной кислоты от ракеты

В феврале 1959 года на перевале Дятлова погибла группа из девяти туристов Фото: из архива тургруппы Игоря Дятлова

Чуть больше недели пройдет и исполнится ровно 64 года с того момента, как на севере Свердловской области при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов из Уральского политехнического института (теперь это УрФУ, - Прим. Ред.).

Девять студентов под руководством Игоря Дятлова 2 февраля заночевали на склоне в районе горы Холатчахль. По какой-то причине посреди ночи туристы разрезали одну из стенок палатки ножом и выбежали на мороз без верхней одежды.

Спустя несколько месяцев поисковые отряды нашли их изувеченные тела на разном расстоянии от палатки. Причина гибели неизвестна до сих пор. Среди версий озвучивались, как фантастические, вроде нападения снежного человека, так и реалистичные – палатку накрыло лавиной, и чтобы выбраться из нее студентам пришлось разрезать полотно. Исследователи пытаются выяснить причину трагедии до сих пор.

Палатка, брошенная туристами предположительно ночью 2 февраля 1959 года Фото: из архива тургруппы Игоря Дятлова

Сегодня, 25 января, новыми фактами о гибели группы Дятлова поделились люди, участвовавшие в поисковых работах еще в 1959 год. Так, по версии участника поисков Владислава Карелина, причиной гибели стал некий летающий объект, способный изменять траекторию. Он рассказал о свидетельствах очевидцев, наблюдавших в феврале 1959 года некие огненные шары на севере Свердловской области.

- 17 февраля 1959 года я и сам видел огненные шары. Был еще ряд наблюдателей, - рассказывает Владислав Карелин. - В районе Нижнего Тагила шар двигался с юга на северо-восток. Затем их наблюдали в районе Новой Ляли – шар двигался над уральским хребтом. Еще один свидетель видел шар, который двигался в западной части горизонта. Затем севернее группа туристов под руководством Бычкова наблюдала шар в западной части горизонта. Было еще четыре-пять наблюдений от солдат. Но они не отразили, в какой части горизонта они это видели. Сказали, что с юга на север шар летел.

Как отметил Владислав Карелин, шаровидный объект, который он наблюдал 17 февраля, двигался с востока на запад.

- Я делаю логичный вывод – какой-то неопознанный объект летел все время с юга на север, а затем, когда я уже его видел, он изменил направление и полетел с востока на запад, - говорит Владислав Карелин. – Значит, изменение траектории движения мог совершить только какой-то крылатый неопознанный объект. Это совершенно новый установленный факт. По нему можно поднимать вопрос об открытии нового уголовного дела.

Причина гибели туристов до конца не известна до сих пор Фото: из архива тургруппы Игоря Дятлова

Исследователь Вадим Скибинский развил эту идею, предположив, что светящийся шар появился из-за пролетавшей ракеты.

- Если ракету запускают вечером, когда солнце не зашло за горизонт, то происходит эффект луны – горячие выхлопные газы ракеты поднимаются в высокие слои атмосферы и так как там невесомость, они обретают форму шара, подсвечиваются солнцем и выглядят, как шары, - рассказывает Вадим Скибинский. - На тот момент в СССР маневрирующих ракет не было. Была «Буря», которая состояла из двух ракет Р-12. Но маневрировать она не умела и шаров создать не могла.

Другой вопрос касается следов на снегу, ведущих от палатки к месту гибели туристов. По словам Вадима Скибинского, показания очевидцев указывают на то, что начинались они не у самой палатки, а в 30-50 метрах ниже от нее. По его версии, следы рядом с палаткой уничтожило облако азотной кислоты, вырвавшееся из ракеты, потерпевшей крушение у горы Холатчахль.

- Туман из азотной кислоты мог проникнуть через брезент палатки и это вызвало реакцию у туристов, - говорит Скибинский. - Я сам один раз случайно вдохнул пары кислоты. Состояние ужасное – спазм и страх. Туристы вынуждены были дышать тем, что было в палатке, резать ее изнутри. Это и явилось причиной смерти всех девяти человек.

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