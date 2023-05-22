Несовершеннолетняя училась в коррекционной школе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Туринской Слободе 15-летняя ученица коррекционной школы покончила с собой. Вечером 20 мая Вика (имя изменено. – Прим. ред.) вышла из дома с синим рюкзаком и исчезла. По предварительной информации, школьница намеревалась совершить суицид вместе с подругой.

- Вторая девочка выжила. Говорят, что она пришла домой и спать легла, даже никому не рассказала о случившемся, - рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница.

По словам местного активиста Антона, в поисках принимали участие семь человек. Тело девятиклассницы обнаружили утром 22 мая.

- Со второй девочкой все в порядке. Она уже вернулась к занятиям в школе, - пояснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» участник поисков.

В Следственном комитете не стали разглашать детали случившегося.

- Туринским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области устанавливаются все обстоятельства данного происшествия, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Известно, что в Туринской Слободе у погибшей училась сестра. Не исключено, что СК возбудит уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства» для выяснения подробностей случившегося.

Тело девочки нашли утром понедельника Фото: читатель «КП»

- Собранные по данному ЧП материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР, - добавил официальный представитель областного Главка МВД Валерий Горелых. - Берегите детей – не оставляйте их без присмотра! Искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

Напомним, что в Екатеринбурге подросток покончил с собой после возвращения из реабилитационного центра.

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