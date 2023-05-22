По словам местных жителей, девочка покончила с собой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Слободо-Туринском районе Свердловской области скончалась 15-летняя девочка. Как стало известно «КП-Екатеринбург», школьница вышла из дома вечером 20 мая около 17:30 и не вернулась. В социальных сетях распространялась ориентировка на поиск.

- Девочка была одета в серую кофту и спортивные зеленые штаны, бело-розовые кроссовки. Была с портфелем голубого цвета, - говорилось в сообщении.

Известия о смерти девочки также подтвердили местные жители.

- Говорят, что нашли. Но, к сожалению, мертвой. По моей информации - это был суицид. Вместе с ней пыталась покончить с собой ее подруга. Но вторая девочка выжила. Погибшая была ученицей коррекционной школы другого города, - пояснил житель Туринской Слободы.

Информация о смерти девочки появилась в социальных сетях Фото: читатель «КП»

Похороны школьницы пройдут завтра, 23 мая.

- Туринским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области устанавливаются все обстоятельства данного происшествия, - сообщили «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области.

В поиске несовершеннолетней принимали участие полицейские и волонтеры.

- Собранные по данному ЧП материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР. Берегите детей – не оставляйте их без присмотра! Искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка, - добавил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, что 19 мая в Тугулыме в результате пожара скончался трехлетний мальчик. Его искали два дня, и в итоге нашли при разборе сгоревшего дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследование находится на контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.

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