Еще недавно школьник жил в Сысерти Фото: читатель «КП»

Знакомые погибшего в Академическом районе Екатеринбурга школьника Артема (имя изменено – прим.ред) рассказали о странностях в поведении парня. Незадолго до попадания в реабилитационный центр он стал настораживать бывших одноклассников из Сысерти.

- Говорил, что видит во мне клонов. Я вообще не понимал, что он пытается объяснить мне, - вспоминает знакомый Артема.

Также, по словам друзей, подростка часто видели пьяным. В Екатеринбург он переехал вместе с матерью в прошлом году.

- Постоянно разгуливал по центру Сысерти. Были драки, пьянство, - рассказала собеседница «КП-Екатеринбург».

По предварительной информации, мама 15-летнего Артема отправила в один из реабилитационных центров Екатеринбурга в середине апреля. Женщина воспитывала сына одна, так как развелась с его отцом. Ожидается, что Следственный комитет возбудит уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства». Известно, что из рехаба Артем вернулся с синяками. Силовики рассматривают версию, что его могли избить.

- В момент совершения суицида мама мальчика была в квартире. Она вышла в другую комнату, поэтому не видела момента смерти сына, - пояснил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

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