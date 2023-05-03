В Екатеринбурге 15-летний подросток покончил с собой после выписки из реабилитационного центра

В Следственном комитете в ближайшее время возбудят уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге свел счеты с жизнью 15-летний подросток. О жутком инциденте стало известно утром 3 мая, когда его тело обнаружили очевидцы. Парень проживал в микрорайоне Академический.

- Когда это случилось, его мама находилась в квартире, в соседней комнате. Она была в состоянии сильнейшего шока, поэтому не смогла дать никаких показаний, - сообщил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, подросток проживал только с матерью, так как родители находятся в разводе. Кроме того, парень только вечером 2 мая вернулся домой из частного реабилитационного центра, где находился с середины апреля. В центр он попал по инициативе мамы, по каким причинам подросток туда попал не уточняется.

По предварительным данным источника, парень вернулся из учреждения сильно покалеченным. Есть подозрение, что в частном учреждении он был избит незадолго до выписки.

Ожидается, что Следственный комитет возбудит уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства». В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

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